Ολοένα και εντείνονται οι βομβαρδισμοί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ενώ την ίδια ώρα οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) πραγματοποίησαν δύο μεγάλες επιδρομές στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ισραήλ, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί σημειώνονται τον νότιο Λίβανο σήμερα, Κυριακή.

Το δίκτυο ανέφερε ότι η Al-Tayba και η Al-Qal'iya, στον ανατολικό τομέα της συνοριακής περιοχής, καθώς και η Al-Naqoura ad Al-Labouba στα δυτικά, ήταν μεταξύ των σημείων που βομβαρδίστηκαν και πρόσθεσε ότι υπήρξε αεροπορική επιδρομή την Κυριακή το πρωί κοντά στην Aita Al-Shaab στο δυτικό τομέα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι μαχητικά αεράμυνας αναχαίτισαν με επιτυχία έναν ύποπτο εναέριο στόχο που πέρασε από τον Λίβανο και ότι αεροσκάφη του Ισραηλινού Στρατού κατέστρεψαν επίσης υποδομές που ανήκαν στην μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Επιπλέον, περίπου δέκα εκτοξεύσεις βομβών όλμων εντοπίστηκαν προς μια ειρηνική περιοχή που έπεσε σε μια ανοιχτή περιοχή [κοντά στο Shlomi]. Ο Ισραηλινός Στρατός επιτίθεται στην πηγή του πυροβολισμού στο λιβανέζικο έδαφος», ανέφερε.

Ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Παράλληλα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις και πραγματοποίησαν, όπως λένε, δύο επιδρομές «σε επίπεδο ταξιαρχίας» στον προσφυγικό καταυλισμό Τζενίν της Δυτικής Όχθης και στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα, συλλαμβάνοντας υπόπτους ενώ κατέσχεσαν και όπλα.

Τα όπλα που κατασχέθηκαν

Συνολικά, 38 καταζητούμενοι Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν σε ολονύχτιες επιδρομές, συμπεριλαμβανομένων περίπου 20 στην Τζενίν και τη Μπαλάτα, αναφέρουν οι IDF οι οποίοι συγκρούστηκαν με Παλαιστίνιους ένοπλους και στα δύο στρατόπεδα.

Στη Μπαλάτα, αναφέρουν ότι τα στρατεύματα κατέσχεσαν πολλά πυροβόλα όπλα και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Στη Τζενίν, βρήκαν και κατέστρεψαν μια κρύπτη εκρηκτικών μηχανισμών κοντά σε ένα τζαμί και τρεις αίθουσες διοίκησης και κατέσχεσαν πολλά πυροβόλα όπλα.

Τα στρατεύματα συγκρούστηκαν επίσης με Παλαιστίνιους ταραχοποιούς στο χωριό Tamun της Δυτικής Όχθης, κοντά στην Τούμπας, και στον προσφυγικό καταυλισμό Dheisheh κοντά στη Βηθλεέμ.

Σύμφωνα με τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στη Τζενίν και ένας δεύτερος στο Ντεϊσέ.

Νωρίτερα, οι IDF ανακοίνωσαν πως κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε «πολλούς» στόχους της Χαμάς στις συνοικίες Τζαμπάλια, Μπείτ Λαχίγια και Ζεϊτούν στη Λωρίδα της Γάζας την ίδια ώρα που οι επίγειες δυνάμεις αρχίζουν να ελίσσονται βαθύτερα στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και συγκεκριμένα στην Τζαμπάλια και τη Ζεϊτούν.

מטוסי קרב של צה"ל השמידו תשתיות טרור רבות של ארגון הטרור חמאס בשכונות ג'באליה, זייתון ובית לאהיא.



ביממה האחרונה, לוחמי חטיבת הנח"ל נלחמו בפאתי שכונת ג'אבליה, נתקלו וחיסלו מחבלים מארגון הטרור חמאס. הכוחות בסיוע טנקים וסיוע אווירי תקפו מטרות מהאוויר >> pic.twitter.com/jfgYMjc3UE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 19, 2023

Εν τω μεταξύ, στρατεύματα της Ταξιαρχίας Ναχάλ, με άρματα μάχης και με την στήριξη της αεροπορίας πολέμησαν με στελέχη της Χαμάς στα περίχωρα της Τζαμπάλια, συνεχίζουν οι IDF. Μάλιστα, σε μια από τις συγκρούσεις, τα στρατεύματα κάλεσαν να χτυπήσουν με drone ένοπλους της Χαμάς σε μια ταράτσα. Στρατιώτες ανέσυραν επίσης όπλα από κατοικίες στην περιοχή.

Παράλληλα, πυραυλικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν επιδρομές με χιλιάδες πυρομαχικά σε τοποθεσίες της Χαμάς κατά μήκος της ακτής της Γάζας, λέει ο IDF. Το ναυτικό βοήθησε επίσης τα χερσαία στρατεύματα με ικανότητες παρατήρησης και δύναμη πυρός, προσθέτουν οι IDF.

Βίντεο από τις επιχειρήσεις

באחד מהקרבות, צוות הקרב החטיבתי של נח"ל זיהה חוליית מחבלים שעמדה לירות על הכוחות מגג בניין מגורים, הכוח הכווין כלי טיס מאויש מרחוק שחיסל את המחבלים. בנוסף, במהלך סריקות נמצאו אמצעי לחימה וציוד צבאי בבנייני מגורים אזרחיים >> pic.twitter.com/mnRgVXaPCh — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 19, 2023

Εισέβαλαν σε σπίτια ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς

Τα ισραηλινά στρατεύματα εισέβαλαν επίσης σε σπίτια ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς στην πολυτελή συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις. Μεγάλο μέρος του Ριμάλ, που κάποτε ήταν μια από τις πιο ζωντανές γειτονιές της Λωρίδας, έχει καταστραφεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Τα στρατεύματα εντόπισαν περίπου 35 φρεάτια τούνελ και δεκάδες όπλα και σκότωσαν αρκετούς στελέχη της Χαμάς. Οι δυνάμεις εισέβαλαν επίσης σε στρατιωτικό στρατόπεδο της Χαμάς στην περιοχή Ριμάλ, εντόπισαν μια αποθήκη όπλων και επτά εκτοξευτές ρουκετών.

Israeli troops have raided the homes of senior Hamas officials in Gaza City’s upscale Rimal neighborhood, and battled operatives in the area, the IDF says.



It says troops of the Paratroopers Brigade, tanks, and combat engineers, with air support, are battling Hamas in Rimal, as… pic.twitter.com/2HaCzrSX8U — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 19, 2023

