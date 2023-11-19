Ο Χαμενεΐ παροτρύνει τους μουσουλμάνους «για προσωρινή διακοπή των πολιτικών δεσμών με το Ισραήλ»

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ παρότρυνε σήμερα τα μουσουλμανικά κράτη «τουλάχιστον να διακόψουν τους πολιτικούς δεσμούς τους με το Ισραήλ για μία περιορισμένη χρονική περίοδο», όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, λίγες εβδομάδες μετά το κάλεσμα του Ιράν για ένα ισλαμικό εμπάργκο πετρελαίου και τροφίμων κατά του Ισραήλ.

Στη διάρκεια μιας κοινής διάσκεψης μεταξύ των μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ (11 Νοεμβρίου) οι μουσουλμανικές χώρες δεν συμφώνησαν για την επιβολή κυρώσεων ευρείας κλίμακας κατά του Ισραήλ, όπως είχε ζητήσει ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

