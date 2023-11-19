Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα δήλωσε σήμερα ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να πιέσει για μία άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, για να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή που προκλήθηκε από τις εξελίξεις που χαρακτηρίζονται ως «ωμός πόλεμος τον Ισραήλ κατά των αμάχων».

Σε δηλώσεις του, που έγιναν στη διάρκεια μιας συνάντησης του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Αμπντάλα τόνισε ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις θα πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ για να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσει τους αμάχους, διασφαλίζοντας ότι η ηγεσία του Ισραήλ θα επιτρέψει την απρόσκοπτη ροή της βοήθειας στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

