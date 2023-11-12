Τραγωδία που δεν την χωράει ο νους στα νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, θα οποία βομδαρδίζονται ανελέητα από το Ισραήλ ενώ ασθενείς πεθαίνουν καθώς το ρεύμα έχει διακοπεί και δεν λειτουργούν τα ιατρικά μηχανήματα υποστήριξης, σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, τα νοσοκομεία στη Γάζα δέχονται ανελέητους βομβαρδισμούς. Το νοσοκομειακό συγκρότημα Al-Shifa, η μεγαλύτερη δομή υγείας όπου εξακολουθεί να εργάζεται προσωπικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (εκεί έχουν βρει καταφύγιο τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι - ανάμεσά τους 2.500 ασθενείς, σοβαρά τραυματίες, εγχειρισμένοι και νεογέννητα) έχει χτυπηθεί επανειλημμένα, συμπεριλαμβανομένων των μαιευτηρίων και των εξωτερικών ιατρείων, με αποτέλεσμα πολυάριθμους θανάτους και τραυματισμούς

"We are nearly sure that we are alone now. No

one hears us... The problem is to be sure that we can evacuate the neonatal patients because we have

about 37 to 40 premature babies."



Dr Mohammed Obeid, surgeon at Al-Shifa hospital, shares his testimony from today⤵️ pic.twitter.com/3oHC5GKzQ0 — MSF International (@MSF) November 11, 2023

. Οι εχθροπραξίες γύρω από το νοσοκομείο δεν έχουν σταματήσει. Οι ομάδες μας και εκατοντάδες ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο Al-Shifa. Επαναλαμβάνουμε για ακόμα μια φορά την έκκλησή μας να σταματήσουν άμεσα οι επιθέσεις κατά των νοσοκομείων, να υπάρξει κατεπείγουσα κατάπαυση του πυρός και να διασφαλιστεί η προστασία των ιατρικών δομών, του προσωπικού και των ασθενών» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι MSF.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, εξέφρασε και αυτός τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα έντονη ανησυχία καθώς οι υπηρεσίες του «έχασαν την επαφή» με το προσωπικό του νοσοκομείου Σίφα στην πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο ολόκληρου του παλαιστινιακού θυλάκου, που έχει γίνει στόχος «επανειλημμένων επιθέσεων».

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός διαψευδει τις καταγγελίες ότι το νοσοκομείο Αλ Σίφα βρίσκεται υπό ασφυκτικό κλοιό: «Δεν υπάρχουν πυροβολισμοί στο νοσοκομείο, και δεν υπάρχει πολιορκία. Η ανατολική πλευρά του νοσοκομείου παραμένει ανοιχτή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Μας σκοτώνουν, κάντε κάτι» - Δραματικές εκκλήσεις

«Μας σκοτώνουν εδώ, σας παρακαλώ κάντε κάτι», έγραψε σήμερα το πρωί ένας νοσηλευτής μας από το νοσοκομείο Al-Shifa, όπου ο ίδιος και η οικογένειά του κατέφυγαν για να προστατευτούν από τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς. «Τέσσερις ή πέντε οικογένειες έχουν καταφύγει τώρα στο υπόγειο, οι βομβαρδισμοί είναι τόσο κοντά, τα παιδιά μου κλαίνε και ουρλιάζουν από φόβο».



«Η κατάσταση στο Al-Shifa είναι πραγματικά καταστροφική. Καλούμε την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την ανελέητη επίθεση στο σύστημα υγείας της Γάζας. Το προσωπικό και οι ασθενείς μας βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο Al-Shifa, όπου οι σφοδροί βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει από χθες», λέει η Ann Taylor, επικεφαλής της αποστολής μας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.



Το νοσοκομείο Al-Shifa είναι το κύριο νοσοκομειακό συγκρότημα στη Λωρίδα της Γάζας, με 700 κλίνες, το οποίο παρέχει επείγουσα ιατρική και χειρουργική περίθαλψη. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν άλλες δομές στη Λωρίδα της Γάζας που να μπορούν να δεχτούν και να περιθάλψουν τόσους πολλούς ασθενείς με πολύπλοκα, ενίοτε απειλητικά για τη ζωή τραύματα. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις και τις ελλείψεις, το προσωπικό έχει καταφέρει να κρατήσει το νοσοκομείο λειτουργικό. Χθες, το νοσοκομείο Al-Shifa σταμάτησε να έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ασθενοφόρα δεν μπορούν πλέον να κυκλοφορήσουν για να περισυλλέξουν τραυματίες και οι ασταμάτητοι βομβαρδισμοί εμποδίζουν την εκκένωση των ασθενών και του προσωπικού. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το προσωπικό μας βλέπει ανθρώπους να πυροβολούνται καθώς προσπαθούν να φύγουν από το νοσοκομείο.

«Υπάρχουν πολλοί ασθενείς που έχουν ήδη χειρουργηθεί και δεν μπορούν να περπατήσουν. Δεν μπορούν να μετακινηθούν», δήλωσε ο Δρ. Mohammed Obeid, χειρουργός των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στο νοσοκομείο Al-Shifa. Χρειαζόμαστε ένα ασθενοφόρο για να τους μεταφέρουμε, δεν έχουμε ασθενοφόρα για να εκκενώσουμε όλους αυτούς τους ασθενείς».



«Δεν μπορούμε να φύγουμε γιατί από [χθες] το πρωί μέχρι σήμερα χειρουργήσαμε περίπου 25 ασθενείς. Αν δεν είμαι εγώ εδώ ή άλλος χειρουργός, ποιος θα φροντίσει τους ασθενείς; ρώτησε ο Obeid. Υπάρχει ένας ασθενής που χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, ένας άλλος κοιμάται ήδη [υπό αναισθησία]».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έχουν χάσει την επαφή με έναν χειρουργό, που εργάζεται κι έχει βρει καταφύγιο με την οικογένειά του στο νοσοκομείο Al-Quds.

Άλλες δομές υγείας, συμπεριλαμβανομένου του νοσοκομείου Al Rantisi, το οποίο έχουμε επίσης υποστηρίξει στο παρελθόν, φέρεται να έχουν περικυκλωθεί από ισραηλινά τανκς

Κατεπείγουσα και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός από όλα τα εμπόλεμα μέρη

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν το συμβόλαιο θανάτου που έχει υπογραφεί από τον ισραηλινό στρατό κατά των αμάχων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή παγιδευμένοι στο νοσοκομείο Al-Shifa. Πρέπει να υπάρξει κατεπείγουσα και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός από όλα τα εμπόλεμα μέρη.

Η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να παρασχεθεί στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας τώρα.



«Καλούμε τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, τα κράτη μέλη του Συνδέσμου Αραβικών Κρατών, τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν επανειλημμένα ζητήσει τον σεβασμό του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, να αναλάβουν δράση για να διασφαλίσουν την κατάπαυση του πυρός τώρα. Η φρίκη που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας στη Γάζα δείχνει ξεκάθαρα ότι οι εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση και τήρηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου δεν εισακούστηκαν. Η συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί η προστασία των αμάχων.



Χιλιάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις 7 Οκτωβρίου, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, θα χρειαστούν πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις και συνεχή θεραπεία για εβδομάδες, αν όχι για μήνες. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πλήρη κατάπαυση του πυρός και άνευ όρων παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε τρόφιμα, καύσιμα και νερό. Η επιβίωση των ανθρώπων στη Γάζα βασίζεται σε αυτό» καταλήγει η ανακοίνωση .

