Οι Ισραηλινοί στρατιώτες «θα σκοτώσουν» τους μαχητές της Χαμάς «που πυροβολούν μέσα από τα νοσοκομεία» της Γάζας, προειδοποίησε εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, μετά τα πλήγματα σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα, εχθές.

«Εάν βλέπουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς να πυροβολούν μέσα από νοσοκομεία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει (...) θα τους σκοτώσουμε» είπε ο Ρίτσαρντ Χεχτ, ωστόσο παραδέχτηκε ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι «ευαίσθητου χαρακτήρα».

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει την ένοπλη οργάνωση ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία ως κάλυμμα για τα επιχειρησιακά τους κέντρα και αμάχους ως «ασπίδα»

«Θα ήταν ευκολότερο αν η Χαμάς εγκατέλειπε τα νοσοκομεία και μας το έδειχνε ξεκάθαρα» πρόσθεσε, κατηγορώντας την παλαιστινιακή οργάνωση ότι «επιχειρεί μέσα στα νοσοκομεία».

Ο Χεχτ υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός «λαμβάνει όλες τις δυνατές προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι δεν θα επιτεθεί σε ανθρώπους στους οποίους χορηγείται ορός ή νοσηλεύονται με κατάγματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από πλήγμα του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στην πόλη της Γάζας, στο οποίο έχουν βρει καταφύγιο τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι - ανάμεσά τους 2.500 ασθενείς, σοβαρά τραυματίες, εγχειρισμένοι και νεογέννητα.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε ότι ισραηλινά άρματα έβαλαν εναντίον της μαιευτικής κλινικής ενώ το Ισραήλ είπε ότι έβαλε στο στόχαστρο ένα «κέντρο στρατιωτικής διοίκησης» της οργάνωσης, κοντά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι αρχές του νοσοκομείου Αλ Σίφα άρχισαν να εκκενώνουν το ιατρικό κέντρο μετά από εντολές του Ισραηλινού Στρατού, ο οποίος έχει περικυκλώσει το συγκρότημα όπου η Χαμάς πιστεύεται ότι έχει χτίσει ένα σημαντικό υπόγειο διοικητικό κέντρο.

Περισσότεροι από 100.000 Παλαιστίνιοι έφυγαν προς τα νότια μέσα σε 48 ώρες

Περισσότεροι από 100.000 κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν φύγει προς τα νότια τις τελευταίες δύο ημέρες, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν «βαθιά εντός της Πόλης της Γάζας», ανέφερε απόψε ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, που μεταδίδεται από την τηλεόραση, ο Χαγκάρι είπε ότι είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, όμως χρειάζεται χρόνος για να καρποφορήσουν αυτές οι προσπάθειες.

«Εργαζόμαστε συνεχώς και με δυναμισμό σε ποικίλες προσπάθειες για την επιστροφή των ομήρων. Οι προσπάθειες αυτές είναι σύνθετες, δεν είναι οι οριστικές. Χρειάζονται χρόνο, θα χρειαστεί χρόνος», είπε ο εκπρόσωπος.

