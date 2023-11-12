Ενώ η διεθνής κοινότητα εξετάζει τα πολιτικά σενάρια της επόμενη μέρας για το μέλλον της ισοπεδωμένης Γάζας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θέλει «κάτι άλλο» και όχι την Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς για να αναλάβει τη διοίκηση του θύλακα μετά τον πόλεμο.

«Δεν μπορεί να υπάρξει εκεί μια εξουσία υπό τη διοίκηση κάποιου που, περισσότερες από 30 ημέρες μετά τη σφαγή (σ.σ. της 7ης Οκτωβρίου), δεν την έχει ακόμη καταδικάσει (...) Θα πρέπει να υπάρξει κάτι άλλο εκεί πέρα (σ.σ. στη Γάζα). Άλλα σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει ο δικός μας έλεγχος στον τομέα της ασφάλειας», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

«Μας χρειάζεται πλήρης έλεγχος στον τομέα της ασφάλειας, με τη δυνατότητα να μπαίνουμε όποτε θέλουμε για να διώχνουμε τους τρομοκράτες που μπορεί να επανεμφανιστούν», επέμεινε.

Εχθες, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ παρουσιάσε τα βασικά σημεία του σχεδίου των ΗΠΑ για το σχέδιο της επόμενης μέρας στη Γάζα.

Ο Μπλίνκεν υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μια σειρά από «βασικές αρχές» που θα καθοδηγήσουν τη μεταπολεμική ειρηνευτική προσπάθεια: όχι βίαιος εκτοπισμός Παλαιστινίων από τη Γάζα. μη χρήση της Γάζας ως πλατφόρμας για τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, καμία μείωση στο έδαφος της Γάζας και δέσμευση για διακυβέρνηση υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, με ενιαίο τρόπο.

Ωστόσο, ο ισραηλινός πρόεδρος αψήφισε με τις δηλώσεις του τον Αμερικανό σύμμαχό του.

«Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στη Γάζα «όσο χρειαστεί» για να αποτρέψει τη χρήση του θύλακα για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ» τόνισε ο Νετανιάχου, παρά την αντίθεση της κυβέρνησης Μπάιντεν.



Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε, «καμία διεθνής πίεση, κανένας ψευδής ισχυρισμός για τους στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού και για το κράτος μας», δεν θα επηρεάσει την επιμονή του Ισραήλ να προστατεύσει τον εαυτό του». Το Ισραήλ θα «κρατήσει σταθερή στάση ενάντια στον κόσμο εάν χρειαστεί» είπε.

«Την επόμενη ημέρα η Γάζα θα είναι αποστρατιωτικοποιημένη, δεν θα υπάρχει πλέον απειλή προερχόμενη από τη Γάζα για το Ισραήλ. Η σφαγή της 7ης Οκτωβρίου απέδειξε οριστικά ότι σε κάθε μέρος η ασφάλεια του οποίου δεν ελέγχεται από το Ισράηλ θα επιστρέψει ο τρόμος. Αυτό επιβεβαιώθηκε στη Δυτική Όχθη», είπε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στα κατεχόμενα εδάφη όπου ο ισραηλινός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις επιχειρήσεις του τον τελευταίο μήνα, φτάνοντας μέχρι και την καρδιά πόλεων που θεωρητικά ελέγχονται από την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Δεν θα υπάρχει πολιτική εξουσία που θα διδάσκει στα παιδιά της το μίσος για το Ισραήλ, το μίσος για τους Ισραηλινούς», συνέχισε ο Νετανιάχου.

Η Παλαιστινιακή Αρχή και το Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται ότι στα σχολικά προγράμματά τους διδάσκουν τη βία και το μίσος ή δαιμονοποιούν οι μεν τους δε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

