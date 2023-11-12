Σε κατάσταση συναγερμού έχουν θέσει τη χώρα οι αρχές της Ισλανδίας μετά τις χιλιάδες σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν και τις ενδείξεις μετακίνησης του μάγματος υπογείως.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι προετοιμάζονται για μια πιθανή έκρηξη του ηφαιστείου Φαγκραντάλσφιαλ στα νοτιοδυτικά του νησιού - στη χερσόνησο Ρέικιανες - εντός των ερχόμενων ημερών και διέταξαν την εκκένωση του Γκρίνταβικ, μιας παραθαλάσσιας κωμόπολης και κέντρου αλιείας, περίπου 3.000 κατοίκων.

«Η πιθανότητα έκρηξης αυξήθηκε από σήμερα το πρωί και μια έκρηξη μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή εντός των επόμενων ημερών», ανακοίνωσε χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Το μάγμα υπολογίζεται ότι αργά χθες τη νύχτα βρισκόταν σε βάθος μικρότερο των 800 μέτρων, από τα 1.500 μέτρα που είχε μετρηθεί νωρίτερα.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές ηφαιστειακές εκρήξεις σε ακατοίκητες περιοχές της χερσονήσου Ρέικιανες. Η επόμενη εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει από τον υποθαλάσσιο χώρο στα νοτιοδυτικά του Γκρίνταβικ.

Την Πέμπτη, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας έκλεισε η γεωθερμική πηγή Blue Lagoon, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα του νησιού.

Στο Ρέικιανες, στα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ, σημειώνονται συχνά σεισμοί και εκρήξεις ηφαιστείων. Τον Μάρτιο του 2021 ένα συντριβάνι λάβας εκτοξεύτηκε θεαματικά από μια ρωγμή μήκους 500-750 μέτρων στην περιοχή του ηφαιστειακού συστήματος Φαγκραντάλσφιαλ.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα συνεχίστηκε για έξι μήνες εκείνη τη χρονιά ενώ τον Αύγουστο του 2022 έγινε άλλη μια έκρηξη που κράτησε τρεις εβδομάδες.





Πηγή: skai.gr

