Μια μεγάλη πορεία κατά του αντισημιτισμού πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα το Παρίσι και στην οποία δεν θα συμμετάσχει ένα μέρος της γαλλικής ριζοσπαστικής αριστεράς για να διαμαρτυρηθεί εναντίον της παρουσίας της άκρας δεξιάς.

Η πορεία αυτή αναμένεται ότι θα είναι μια απάντηση στην έκρηξη του αριθμού των πράξεων εχθρότητας έναντι εβραίων στη Γαλλία μετά τις σφαγές που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ και την ισραηλινή στρατιωτική απάντηση που ακολούθησε.

Άλλες διαδηλώσεις και πορείες αναμένονται στην υπόλοιπη χώρα.

Σe επιστολή του που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Le Parisien, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ενότητα, λέγοντας πως η μάχη εναντίον του αντισημιτισμού «δεν πρέπει ποτέ να μας διχάσει ούτε ποτέ να μας οδηγήσει να φέρουμε σε αντιπαράθεση μερικούς από τους συμπατριώτες μας με άλλους».

Εντούτοις η συμμετοχή του σχηματισμού της άκρας δεξιάς Εθνικός Συναγερμός (RN) στα γεγονότα αυτά κάνει κάποιους να αντιδρούν.

Ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Ολιβιέ Βεράν κατήγγειλε έτσι «ένα πολιτικό κόμμα δημιουργημένο από τους κληρονόμους του Βισύ», παραπέμποντάς το στην ιστορία της συνεργασίας με τους Ναζί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του RN και πρώην υποψήφια στις προεδρικές εκλογές Μαρίν Λεπέν θεωρεί πως η πορεία θα πρέπει να «συνασπίσει» τους Γάλλους γύρω από την απόρριψη τόσο του αντισημιτισμού όσο και του «ισλαμιστικού φονταμενταλισμού, που είναι μια ολοκληρωτική ιδεολογία».

Ένα άλλο κόμμα της άκρας δεξιάς, το Reconquête (Ανάκτηση), πρόκειται να συμμετάσχει επίσης στην πορεία.

Ο σχηματισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς Η Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise LFI), το οποίο κατηγορείται για αμφισημίες σχετικά με τον αντισημιτισμό, θα μποϊκοτάρει τη διαδήλωση λόγω της παρουσίας του Εθνικού Συναγερμού. Όμως ορισμένα μέλη αναμένεται να συμμετάσχουν σε άλλες πρωτοβουλίες, στο Παρίσι ή αλλού στη "Γαλλία.

Πάντα στην αριστερά, τα κόμματα Ευρώπη Οικολογία-Οι Πράσινοι, Σοσιαλιστικό Κόμμα και Κομμουνιστικό Κόμμα αναμένεται να διαδηλώσουν πίσω από το ίδιο πανώ «εναντίον του αντισημιτισμού και όλων αυτών που φέρνουν το μίσος και το ρατσισμό», σχηματίζοντας ένα «δημοκρατικό κλοιό» έναντι της άκρας δεξιάς. Θέλουν έτσι να διαχωρίσουν φυσικά την άκρα δεξιά από την υπόλοιπη διαδήλωση.

Πολυάριθμοι αντιπρόσωποι θρησκειών θα είναι επίσης παρόντες, όμως οι μουσουλμάνοι αναμένεται να μην είναι πολλοί, καθώς οργανώσεις έχουν εκφράσει τη λύπη τους για το γεγονός ότι από την έκκληση για τη διαδήλωση απουσιάζει αναφορά στην ισλαμοφοβία.

Εκδήλωση για την Παλαιστίνη γίνεται στόχος ακροδεξιών, 3 ελαφρά τραυματίες

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά χθες Σάββατο το βράδυ στη Λιόν (κεντροανατολική Γαλλία), όταν ακροδεξιοί προσπάθησαν να εισβάλουν διά της βίας σε εκδήλωση για την Παλαιστίνη, ανέφεραν η αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Ένας φερόμενος ως ακροδεξιός συνελήφθη, διευκρίνισε η αστυνομική διεύθυνση της νομαρχίας, «καταδικάζοντας σθεναρά τις βιαιότητες που διαπράχθηκαν».

Περί τις 20:00, ήταν ακόμη μαζική η παρουσία δυνάμεων επιβολής της τάξης και οχημάτων της πυροσβεστικής στην τοποθεσία που μετατράπηκε σε στόχο, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Ο Κριστόφ Ομπερλέν, χειρουργός που έχει συμμετάσχει επανειλημμένα σε ανθρωπιστικές αποστολές στη Λωρίδα της Γάζας και επρόκειτο να παρουσιάσει τα τελευταία δυο βιβλία του, περιέγραψε πως ακροδεξιοί «χτύπαγαν με ρόπαλα» την πόρτα της αίθουσας όπου γινόταν η εκδήλωση για την παραβιάσουν, πάντως δεν μπόρεσαν να μπουν.

Συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «υπερπλήρη» αίθουσα, που έχει χωρητικότητα «120 θέσεων». Ανάμεσα στους παρόντες ήταν παιδιά και ηλικιωμένοι. Κατά τους ίδιους, έσπασε παράθυρο.

Ο Ζερόμ Φαϊνέλ, πρόεδρος της συλλογικότητας Παλαιστίνη 69, που οργάνωσε την εκδήλωση, δήλωσε πως έχει σκοπό να υποβάλει μήνυση. «Πρόκειται για την ακροδεξιά», που επιτέθηκε «με σιδηρολοστούς» και «γυάλινα μπουκάλια», δήλωσε.

«Βρεθήκαμε κλεισμένοι σε φάκα», δήλωσε εμφανώς αγχωμένη συμμετέχουσα που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως οι παρόντες στην εκδήλωση χρησιμοποίησαν ό,τι μπορούσαν για να «φράξουν την πόρτα».

Κάπου 1.200 άνθρωποι έκαναν πορεία χθες μετά το μεσημέρι στη Λιόν εναντίον της άκρας δεξιάς, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα συλλογικότητας υποστηριζόμενης ιδίως από το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise, ριζοσπαστική αριστερά) και αντιφασιστικά κινήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

