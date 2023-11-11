Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε το Σάββατο αναφορές δυτικών ΜΜΕ ότι το νοσοκομείο Αλ Σίφα βρίσκεται υπό ασφυκτικό κλοιό, με τους αμάχους να αδυνατούν να διαφύγουν. Στο Αλ Σίφα έχουν βρει καταφύγιο τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι - ανάμεσά τους 2.500 ασθενείς, σοβαρά τραυματίες, εγχειρισμένοι και νεογέννητα.

«Δεν υπάρχουν πυροβολισμοί στο νοσοκομείο, και δεν υπάρχει πολιορκία. Η ανατολική πλευρά του νοσοκομείου παραμένει ανοιχτή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.



«Επιπλέον, εμείς [το IDF] μπορούμε να συντονιστούμε [με] οποιονδήποτε θέλει να φύγει από το νοσοκομείο με ασφάλεια» επέμεινε ο εκπρόσωπος των IDF.

"Ο στρατός πυροβολεί μέσα στο νοσοκομείο"

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι αρχές του νοσοκομείου Αλ Σίφα άρχισαν χθες να εκκενώνουν το ιατρικό κέντρο μετά από εντολές του Ισραηλινού Στρατού, ο οποίος έχει περικυκλώσει το συγκρότημα όπου η Χαμάς πιστεύεται ότι έχει χτίσει ένα σημαντικό υπόγειο διοικητικό κέντρο.

Σήμερα, ο IDF ανακοίνωσε ότι πλέον ο στρατός θα σκοτώνει τους μαχητές της Χαμάς που πυροβολούν μέσα από τα νοσοκομεία, προειδοποιώντας ουσιαστικά για αιματοκύλισμα αμάχων.

«Η κατάσταση είναι χειρότερη απ' ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Είμαστε πολιορκημένοι μέσα στο Ιατρικό Συγκρότημα Αλ Σίφα και η κατοχή έχει στοχοθετήσει τα περισσότερα από τα κτίρια μέσα σ' αυτό», δήλωσε τηλεφωνικά ο Κίντρα.

«Οι δυνάμεις κατοχής πυροβολούν τους ανθρώπους που κινούνται μέσα στο συγκρότημα, πράγμα που περιορίζει τη δυνατότητά μας να κινούμαστε από το ένα τμήμα στο άλλο. Μερικοί προσπάθησαν να φύγουν από το νοσοκομείο και τους πυροβόλησαν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Ρίτσαρντ Χεχτ,παραδέχτηκε πάντως νωρίτερα ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι «ευαίσθητου χαρακτήρα» και ότι «θα ήταν ευκολότερο αν η Χαμάς εγκατέλειπε τα νοσοκομεία και μας το έδειχνε ξεκάθαρα»

Ο Χεχτ υποστήριξε ωστόσο ότι ο ισραηλινός στρατός «λαμβάνει όλες τις δυνατές προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι δεν θα επιτεθεί σε ανθρώπους στους οποίους χορηγείται ορός ή νοσηλεύονται με κατάγματα».

"Σταμάτησε την λειτουργία του το νοσοκομείο"

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις του προσωπικού στο νοσοκομειακό συγκρότημα διακόπηκαν σήμερα, επειδή εξαντλήθηκαν πλήρως τα καύσιμα λόγω του ισραηλινού εμπάργκο.

«Ως αποτέλεσμα, νεογέννητο πέθανε μέσα σε θερμοκοιτίδα, όπου βρίσκονται 45 μωρά», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Ασράφ Αλ-Κίντρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Γάζα.

Επιπλέον 39 μωρά κινδυνεύουν να πεθάνουν, μετά τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και εν μέσω έλλειψης οξυγόνου και φαρμάκων.

Σύμφωνα με το Anadolu, ο Αλ-Κίντρα ανέφερε ακόμα ότι δύο ακόμα ασθενείς απεβίωσαν στην μονάδα εντατικής θεραπείας, αφού σταμάτησαν να λειτουργούν οι μάσκες οξυγόνου.

#BREAKING Oxygen machines stopped working, we lost 2 patients in intensive care department of Al-Shifa Hospital: Health Ministry in Gaza pic.twitter.com/7W2wJOy2W6 — Anadolu English (@anadoluagency) November 11, 2023

Διαβάστε σχετικά: Εγχειρήσεις χωρίς αναισθητικό ακόμα και σε παιδιά στα νοσοκομεία της Γάζας – Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπινου πόνου

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε επίσης το νοσοκομείο Aλ Νασρ, καταστρέφοντας τη μονάδα βρεφών ενώ διακόπηκε εντολές η παροχή ρεύματος και νερού.

Χθες, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού υπογράμισε ότι το σύστημα υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα έχει φτάσει σε «σημείο χωρίς επιστροφή» και προειοποίησε ότι η καταστροφή των νοσοκομείων στη Γάζα πρέπει να σταματήσει γιατί θέτει σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ έκρουσε ξανά χθες τον κώδωνα του κινδύνου απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τονίζοντας πως τα μισά από τα 36 νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακο πλέον δεν λειτουργούν «καθόλου» και ότι έχουν καταγραφεί «πάνω από 250 επιθέσεις».

