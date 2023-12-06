Ιαπωνία, Βρετανία και Ιταλία συστήνουν νέο οργανισμό για την ανάπτυξη μαχητικού αεροπλάνου

Η Ιαπωνία, η Βρετανία και η Ιταλία θα υπογράψουν την ερχόμενη εβδομάδα στο Τόκιο συνθήκη για τη δημιουργία ενός κοινού οργανισμού και βιομηχανικού ομίλου για την ανάπτυξη του σχεδιαζόμενου προηγμένου μαχητικού αεριωθουμένου τους, ανέφεραν τρεις πηγές με άμεση γνώση των σχεδίων.

Ένας διακυβερνητικός οργανισμός θα επιβλέπει το εγχείρημα, του οποίου θα ηγηθούν η βρετανική BAE Systems PLC, η ιαπωνική Mitsubishi Heavy Indistries και η ιταλική Leonardo. Ο όμιλος αυτός θα μοιράζει δουλειά σε ομάδες σε διάφορα τμήματα του Global Combat Air Programme (GCAP), όπως ο κινητήρας και τα ηλεκτρονικά συστήματα του αεροπλάνου, είπαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομασθούν επειδή δεν είχαν άδεια να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Το Reuters είχε μεταδώσει τον Μάρτιο πως η Ιαπωνία και η Βρετανία θα κυριαρχούν στο GCAP, αναλαμβάνοντας περίπου το 40% του έργου καθεμιά. Η Ρώμη το απέρριψε ως εικασία.

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει. Αξιωματούχοι στις πρεσβείες της Βρετανίας και της Ιταλίας δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η συμφωνία, την οποία πρέπει να επικυρώσουν τα κοινοβούλιο καθεμιάς από τις τρεις χώρες, έρχεται ένα χρόνο μετά την πρώτη μείζονα συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία με τη συγχώνευση των χωριστών προσπαθειών του Λονδίνου και του Τόκιο για το μαχητικό της επόμενης γενιάς.

Κάποιος από την Ιαπωνία μπορεί να ηγηθεί αρχικά του προγράμματος και η διεύθυνσή του θα εναλλάσσεται ανάμεσα στις τρεις χώρες, είπαν δύο από τις πηγές. Ο κορυφαίος υποψήφιος της Ιαπωνίας για τη θέση αυτή είναι ο Μασάμι Όκα, σύμβουλος του υπουργείου Άμυνας ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε τον Ιούλιο από τη θέση του υφυπουργού Διεθνών Υποθέσεων, πρόσθεσαν.

Ο Όκα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

* Πηγή φωτογραφίας Wikipedia

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.