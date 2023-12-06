Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Η σφοδρότερη ημέρα μαχών - Ώρα μηδέν για τη Χαν Γιουνίς

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η νέα πιο αιματηρή φάση του εν εξελίξει πολέμου Ισραήλ - Χαμάς ξεδιπλώνεται με επίκεντρο τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Λωρίδα της Γάζας, τη Χαν Γιουνίς.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πλέον οι χερσαίες δυνάμεις του έχουν μετατοπιστεί στην «καρδιά της πόλης», η οποία έχει καταστεί πρώτος στόχος μετά την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις και στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, η χθεσινή ημέρα σημαδεύτηκε από τις πιο έντονες μάχες από την έναρξη των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, πέντε εβδομάδες πριν.

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι στη Χαν Γιουνίς ένα σχολείο το οποίο έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για εκατοντάδες εκτοπισμένους έγινε στόχος ενώ, λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, στην πόλη Ντέιρ αλ Μπαλάχ, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, τουλάχιστον 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και έξι παιδιά, έπειτα από βομβαρδισμό σε σπίτι στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο δεκάδες εκτοπισμένοι. Την ίδια στιγμή οι μάχες μαίνονται και στον βορρά με το Ισραήλ να αναφέρει ότι πλέον οι δυνάμεις του επιχειρούν, επίσης, στην καρδιά της Τζαμπαλίγια και της Σουτζάιγια έχοντας εξασφαλίσει πολλά προπύργια της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός καλεί εκ νέου το σχεδόν 80% του πληθυσμού -που έχει ήδη εκτοπιστεί- να μετακινηθεί προς άλλες περιοχές, νοτιότερα στη Λωρίδα της Γάζας πυροδοτώντας ένα νέο κύμα εκτοπισμένων και επιδεινώνοντας, κατά συνέπεια, περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα ανθρωπιστική κρίση με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για σενάριο βγαλμένο από την κόλαση με τη διανομή προμηθειών -κυρίως νερού και αλεύρων- καθίσταται εφικτή μόνο στην πόλη της Ράφα, όπου ακόμη οι μάχες δεν έχουν φτάσει. Την ίδια ώρα, διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν πως εάν ο ισραηλινός στρατός συνεχίσει την επιχείρησή του προς τον νότο δεν θα υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος για τους εκτοπισμένους,

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Χέρτζι Χαλέβι να αναγνωρίζει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις χτυπούν με δύναμη αστικές υποδομές καθώς, όπως εξηγεί, οι ένοπλοι της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης κρύβουν όπλα σε αυτές και ντύνονται με ρούχα αμάχων για να επιτίθενται κατά του ισραηλινού στρατού.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επανέλαβε την Τρίτη ότι ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας για όσο καιρό χρειάζεται μετά τη λήξη του πολέμου με τα σχόλιά του αυτά να παραπέμπουν σε απευθείας ισραηλινή κατοχή του παλαιστινιακού θύλακα ενδεχόμενο στο οποίο εναντιώνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κατά τον Νετανιάχου όμως μόνο ο ισραηλινός στρατός μπορεί να εγγυηθεί ότι η Λωρίδα της Γάζας θα παραμείνει αποστρατιωτικοποιημένη υπογραμμίζοντας πως δεν είναι έτοιμος να κλείσει τα μάτια και να δεχθεί οποιοδήποτε άλλον διακανονισμό.

