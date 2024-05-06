Τι δείχνουν οι πρώτες φορολογικές δηλώσεις - Πότε θα πάρετε επιστροφή φόρου

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σχεδόν μία εβδομάδα ανοιχτή έχει συμπληρώσει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων κι όμως ήδη έχουν υποβάλει το Ε1 σχεδόν 82.000 φορολογούμενοι, τα early birds όπως τους αποκαλεί ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.



-43.113 δηλώσεις, Λίγο περισσότερες από τις μισές , το 52,6% για την ακρίβεια, είναι μηδενικές.

-20.204 δηλώσεις, περίπου 1/4 ή το 24,65%, είναι πιστωτικές. Η μέση επιστροφή φόρου που προκύπτει είναι 382,3€

-18.630 δηλώσεις, περίπου 1/5 ή το 22,7% είναι χρεωστικές. Ο συνολικός φόρος πληρωμής που προκύπτει ανέρχεται σε 15,78εκατ€ και ο μέσος φόρος που πρέπει να καταβληθεί είναι 847€.



Αντίθετα πιο διστακτικοί φαίνεται να είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν υποβάλει μόλις 3.913 δηλώσεις. Ο νέος τεκμαρτός τρόπος υπολογισμούς επιφέρει αύξηση φορολογίας για την πλειονότητα οπότε δεν «πάει το χέρι εύκολα» στο κουμπί της υποβολής. Επιπλέον το Ε3 είναι «εμπλουτισμένο» με νέους κωδικούς γεγονός που συμβάλλει στον πολύ χαμηλότερο ρυθμό υποβολής φορολογικών δηλώσεων.



Η ΑΑΔΕ έχει κάνει την κατάλληλη προεργασία ώστε οι επιστροφές φόρου φέτος όπως και οι συμψηφισμοί να γίνονται ακόμη ταχύτερα σε σχέση με ό,τι ίσχυσε πέρυσι.

Ήδη σε 5.570 ενήμερους και χωρίς χρέη φορολογούμενους έχουν επιστραφεί 1,51εκατ€. Το μέσο ποσό επιστροφής που προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων είναι 261€. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ όσοι δεν έχουν χρέη θα βλέπουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα της επιστροφής μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.



Ταχύτατοι θα είναι και οι συμψηφισμοί του προς επιστροφή φόρου με τυχόν οφειλές που υπάρχουν. Ο πρώτος συμψηφισμός αναμένεται την Κυριακή του Θωμά 12 Μαΐου ενώ το νέο καθεστώς που εφαρμόζεται προβλέπει ότι :

-Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν οφειλές (φορολογικές και ασφαλιστικές) και είναι φορολογικά ενήμεροι θα αποστέλλονται κάθε βδομάδα στην Τράπεζα της Ελλάδας ώστε να αποδίδονται άμεσα

-Οι επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους που έχουν μόνο φορολογικές οφειλές θα συμψηφίζονται κεντρικά το 1ο και το 3ο δεκαήμερο κάθε μήνα αρχής γενομένης από τις 12 Μαΐου. Όσοι δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ.

-Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31/7/2024, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.

Για να μην επαναληφθούν τα περσινά φαινόμενα και η ΑΑΔΕ να «ψάχνει» τους φορολογούμενους για να τους επιστρέψει τα χρήματα τους από φέτος γίνεται υποχρεωτική η καταχώριση του IBAN στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ. Πέρυσι δεν κατέστη δυνατή η επιστροφή φόρου σε 190.000 φορολογουμένους γιατί η ΑΑΔΕ δεν ήξερε που να την πιστώσει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.