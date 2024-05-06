Μετά τις αυτοδιοικητικές: Και τώρα, τι Ρίσι Σούνακ;

Μετά τη βαριά ήττα του κυβερνώντος κόμματος των Συντηρητικών ο βρετανός πρωθυπουργός καλείται να «διορθώσει» την πολιτική του. Το ερώτημα είναι προς ποια κατεύθυνση.Μπορεί κάτι να είναι αναμενόμενο όμως το πιο δύσκολο κομμάτι μιας διαδικασίας είναι η στιγμή της συνειδητοποίησης. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουν τώρα οι Συντηρητικοί (Conservatives). Να συνειδητοποιήσουν τα απογοητευτικά για εκείνους αποτελέσματα και να σκεφτούν τι θα είναι αυτό που θα περιορίσει την «κατρακύλα» του κόμματος. Όχι προς έκπληξη όλων όμως, το Συντηρητικό κόμμα εμφανίζεται για ακόμα μία φορά διχασμένο. Είναι νωρίς ακόμα για να αποτυπωθεί η ακριβής εικόνα. Σύμφωνα με μια πρώτη προσέγγιση από τη μια πλευρά βρίσκονται εκείνοι που ζητούν είτε ο Σούνακνα φύγει είτε να μείνει υποστηρίζοντας μια άκρα παραδοσιακή συντηρητική προσέγγιση, και από την άλλη εκείνοι που λένε ότι ο Σούνακ πρέπει να παραμείνει στη θέση του και να υιοθετήσει μια πιο μετριοπαθή στάση.



Τα συνολικά αποτελέσματα για την κυβέρνηση που βρίσκεται επί 14 χρόνια στο τιμόνι της χώρας καταγράφουν απώλειες 470 θέσεων δημοτικών συμβούλων, ενώ οι Τόρις δεν κατάφεραν να κυριαρχήσουν σε δημαρχεία μητροπόλεων, όπως το Λονδίνο, το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ.

Τα αποτελέσματα και τι σημαίνουν για τον Σούνακ

Μάλιστα, για την πρωτεύουσα γίνεται λόγος για μια ιστορική νίκη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Εργατικού Σάντικ Καν. Ο πακιστανικής καταγωγής Καν ξεκινά την τρίτη θητεία του στην πρωτεύουσα, την οποία έχει στα χέρια του από το 2016. Μάλιστα, νίκησε την αντίπαλό του Σούζαν Χολ, από το Συντηρητικό κόμμα, με περισσότερες από 275.000 ψήφους. Στις εκλογές του 2021 είχε κερδίσει το 40% των ψηφοφόρων και σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές αύξησε το ποσοστό του στο 43,8%. Ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα για το κυβερνών κόμμα ήταν και η ανατροπή στην περιοχή των West Midlands. Οι δημοσκοπήσεις έβγαζαν ως νικητή τον - μέχρι πρότινος - συντηρητικό δήμαρχο της πόλης Άντι Στριτ, και το κόμμα του περίμενε ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ότι θα είναι ένας ακόμα υποψήφιος που θα ‘ελάφρυνε’ κάπως τη θέση του ηγέτη Ρίσι Σούνακ. Παρόλα αυτά και με μόλις 1508 ψήφους μπροστά, τη δημαρχία κέρδισε ο Εργατικός, Ρίτσαρντ Πάρκερ.



Ο πρώην πλέον δήμαρχος των West Midlands Άντι Στριτ παρότρυνε τον ηγέτη των Συντηρητικών Ρίσι Σούνακ να ακολουθήσει ένα πιο μετριοπαθές μονοπάτι. Όπως δήλωσε στο Sky News, «το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: αυτό που συμβαίνει είναι ότι κερδίζεις από τον κεντρώο χώρο». Ο Σερ Κιρ Στάρμερ χαιρέτησε την νίκη στα West Midlands και την χαρακτήρισε «εκπληκτική» και κάτι που «ξεπέρασε τις προσδοκίες μας». «Οι άνθρωποι σε όλη την χώρα κουράστηκαν από το χάος των Συντηρητικών και το απέρριψαν ψηφίζοντας Εργατικούς», πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Με μία ανακοίνωση παραδοχής ο Ρίσι Σούνακ προσπάθησε να αντιστρέψει τις εντυπώσεις. Όπως δήλωσε, «είναι προφανώς απογοητευτικό (…) όμως τα αποτελέσματα αυτά διπλασίασαν τη θέλησή μου να φέρουμε εις πέρας το πλάνο μας».



Όμως, η ήττα στη δημαρχία των West Midlands, η οποία και αιφνιδίασε τους περισσότερους, βαραίνει ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρυμένη θέση του Ρίσι Σούνακ. Όπως έγραψε στην Telegraph η πρώην υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν, «δεν είναι λύση να τον διώξουμε όμως είναι ευθύνη του πρωθυπουργού να μας βγάλει από το λάκκο και ήρθε η ώρα να αρχίσει να σκάβει». Σε συνέντευξή της στο BBC το πρωί ήταν πιο συγκεκριμένη λέγοντας ότι «μετάνιωσε που στήριξε (τον πρώην στενό της συνεργάτη) για την κούρσα διαδοχής του κόμματος των Τόρις».

Υπάρχει ακόμα ελπίδα;

Τελευταία σανίδα σωτηρίας για τους Τόρις είναι η νίκη των Συντηρητικών και συγκεκριμένα του Μπεν Χούτσεν στη δημαρχία του Tees Valley. Ο ίδιος ξανακέρδισε τη δημαρχία με 53,6% αλλά με σημαντική πτώση από το 73% το 2021. Κάποιοι πολιτικοί αναλυτές βλέπουν ότι αυτή η νίκη είναι ίσως αρκετή για να περιορίσει – τουλάχιστον για την ώρα – τις ‘αντάρτικες’ φωνές κάποιων Συντηρητικών βουλευτών. Παράλληλα δε, άλλοι αναγνωρίζουν ότι η μεγάλη ήττα των Συντηρητικών δεν είναι και τόσο μεγάλη νίκη για τους Εργατικούς. Χαρακτηριστικό ότι από τις 473 χαμένες θέσεις των Τόρις, οι 188 μετακύλησαν στους Εργατικούς και οι άλλες μοιράστηκαν με υψηλό μερίδιο, για παράδειγμα στους Φιλελευθέρους (Liberal Democrats) με +104, στους Ανεξάρτητους (Independents) με +93 και στους Πρασίνους (Greens) με +74.



Έτσι, όλα δείχνουν ότι το ηττημένο Συντηρητικό κόμμα βρίσκεται ακόμα προς αναζήτηση λύσης, ενώ το νικητήριο Εργατικό απολαμβάνει - για την ώρα - τα αποτελέσματα, έχοντας σχεδόν σίγουρη την κυριαρχία του στις επικείμενες εθνικές εκλογές μέχρι το τέλος του έτους.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.