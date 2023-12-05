Ο ισραηλινός στρατός διέψευσε πως απαίτησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) να αδειάσει μέσα σε 24 ώρες αποθήκη με ιατρικό υλικό στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν ζητήσαμε να εκκενωθούν αποθήκες και το αναφέραμε σαφώς και γραπτώς στους αρμόδιους αξιωματούχους του ΟΗΕ», ανέφερε το όργανο του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ το οποίο είναι αρμόδιο για την επίβλεψη των πολιτικών δραστηριοτήτων στα παλαιστινιακά εδάφη (COGAT).

Είχε προηγηθεί ανάρτηση από τον επικεφαλής του Οργανισμού στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο ισραηλινός στρατός τον κάλεσε να αδειάσει, εντός 24 ωρών, μια αποθήκη με ιατρική βοήθεια στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας "καθώς οι χερσαίες επιχειρήσεις θα την καθιστούσαν άχρηστη".

"Καλούμε το Ισραήλ να αποσύρει αυτή την εντολή και να πάρει όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία των αμάχων και των μη στρατιωτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των εγκαταστάσεων ανθρωπιστικής αρωγής", ανέφερε στην ανάρτησή του, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

