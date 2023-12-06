ΗΠΑ: Οι εκατοντάδες εργαζόμενοι της Washington Post θα απεργήσουν για μία ημέρα

Εκατοντάδες εργαζόμενοι της Washington Post, μιας από τις εφημερίδες με το μεγαλύτερο κύρος στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα απεργήσουν αύριο, Πέμπτη, για μία ημέρα, ανακοίνωσε το συνδικάτο τους, το οποίο καταγγέλλει την απουσία βούλησης εκ μέρους της διεύθυνσης «να διαπραγματευθεί με καλή πίστη».

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από 18 μήνες μάταιων συνομιλιών για μια νέα συμφωνία, που αφορούσαν κυρίως μισθολογικές διεκδικήσεις ή σχετικές με την τηλεργασία. Επίσης πραγματοποιείται αφού η διεύθυνση της εφημερίδας, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος, προειδοποίησε πως είναι πιθανές νέες απολύσεις.

«Το να προχωρήσουμε σε αυτό το ιστορικό μέτρο δεν ήταν μία απόφαση την οποία λάβαμε με ελαφριά καρδιά», αναφέρει το συνδικάτο Washington Post Guild σε επιστολή που απηύθυνε χθες, Τρίτη, στους αναγνώστες αναγγέλλοντας την απεργία.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, η διεύθυνση «αρνήθηκε να διαπραγματευθεί με καλή πίστη και -επανειλημμένα και παρανόμως- διέκοψε τις διαπραγματεύσεις πάνω σε θέματα κλειδιά, μεταξύ των οποίων οι μισθοί, η υποστήριξη της ψυχικής υγείας των εργαζομένων και οι εθελούσιες αποχωρήσεις».

Το Washington Post Guild εκπροσωπεί περίπου 1.000 εργαζομένους της εφημερίδας, τόσο συντάκτες όσο και προσωπικό υποστήριξης, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Τον Οκτώβριο, η Washington Post είχε αναφέρει, αναφερόμενη σε σχέδια για εθελούσιες αποχωρήσεις 240 εργαζομένων, ότι η επιχείρηση αριθμούσε περίπου 2.500 εργαζομένους.

Τα παραδοσιακά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια δυσκολίες, σ' ένα πλαίσιο ισχυρής μείωσης των αναγνωστών προς όφελος των πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

