Η Μακένζι Φίλιπς, ηθοποιός του «American Graffiti», μίλησε πρόσφατα για τη δεκαετή αιμομικτική σχέση που είχε με τον πατέρα της, τον τραγουδιστή των Mamas & the Papas, Τζον Φίλιπς, και τον λόγο που επέλεξε να τον συγχωρέσει.

«Ο μπαμπάς ήταν το κάτι άλλο», δήλωσε η Φίλιπς κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με την αδελφή της, Chynna Phillips Baldwin. «Και δέχομαι έντονη κριτική και ‘’τρολάρισμα’’ στο διαδίκτυο, επειδή έχω τη συγχώρεση στην καρδιά μου. Συγχώρεση, γιατί η συγχώρεση είναι για μένα, όχι για τον άλλον. Και το να συγχωρώ δεν σημαίνει ότι συνυπογράφω ή συμφωνώ με αυτό για το οποίο τον συγχωρώ».

Mackenzie Phillips Tells Chynna She Gets Trolled for Forgiving Their Dad as She Admits ‘It’s Complicated’ https://t.co/bhKfNkGw12 — People (@people) December 5, 2023

Η ηθοποιός, η οποία είχε ανοιχτεί για τη σχέση της με τον πατέρα της στα απομνημονεύματά της το 2009, είπε ότι η σχέση τους ξεκίνησε όταν ήταν 19 ετών, όταν ο πατέρας της τη βίασε. Η σχέση τους διήρκεσε 10 χρόνια και έφτασε στο τέλος της όταν έμεινε έγκυος και δεν ήταν σίγουρη αν ο πατέρας της ήταν ο πατέρας του μωρού.

«Είναι πολύ, πολύ περίπλοκο», είπε στην αδελφή της σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο YouTube στις 29 Νοεμβρίου. «Και όμως, είμαι ήρεμη».

Ο πατέρας τους, συμφώνησαν οι αδελφές, ήταν μια πολύπλοκη φιγούρα. «Είχε τόσα πολλά διαφορετικά επίπεδα», είπε η Chynna Phillips Baldwin για τον πατέρα τους, ο οποίος πέθανε το 2001. «Προφανώς είναι ένας καταπληκτικός τραγουδοποιός και, ξέρετε, μου άρεσε το γέλιο του, αλλά υπήρχε και μια άλλη πλευρά του μπαμπά που ήταν, εννοώ, κάτι σαν τέρας».

Από την πλευρά της, η Μακένζι Φίλιπς ανέφερε: «Όταν έγραψα το βιβλίο, σκέφτηκα απλώς: "Δεν θα γκουγκλάρω αυτό, δεν θα γκουγκλάρω εκείνο. Θα πω απλώς την ιστορία μου όπως μου συνέβη. Αλλά μετά, εκ των υστέρων, δεν είχα προετοιμαστεί ότι θα έχανα την οικογένειά μου».

