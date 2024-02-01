Καθώς αυξάνονται οι διαδηλώσεις του αγροτικού κόσμου στην Γαλλία, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Γκαμπριέλ Ατάλ ανακοίνωσε σήμερα νέα σειρά μέτρων - ανάμεσά τους και αναστολή του σχεδίου περιορισμού χρήσης των παρασιτοκτόνων - για την άμβλυνση της αγροτικής κρίσης,

Το γαλλικό κράτος θα αφιερώνει «από φέτος και μονίμως» 150 εκατομμύρια ευρώ σε μέτρα για την ελάφρυνση του φορολογικού και κοινωνικού φορτίου των εκτροφέων, υποσχέθηκε ο γάλος πρωθυπουργός κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η γαλλική κυβέρνηση θα εφαρμόσει αναστολή του σχεδίου που θέτει στόχους μείωσης της χρήσης εντομοκτόνων και συγκεντρώνει την οργή των παραγωγών των μεγάλων καλλιεργειών.

Το σχέδιο Ecophyto έχει θέσει ως στόχο την μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης των παρασιτοκτόνων μέχρι το 2030.

«Θα αναστείλουμε την εφαρμογή του σχεδίου για όσο επανεξετάζουμε ορισμένα θέματα και το απλοποιούμε», διαβεβαίωσε ο υπουργός Γεωργίας Μαρκ Φενό στο πλευρό του γάλλου πρωθυπουργού.

Παράλληλα, το Παρίσι θέλει να εμποδίσει την εισαγωγή στην Γαλλία φρούτων και λαχανικών που έχουν καλλιεργηθεί με την χρήση του παρασιτοκτόνου thiaclopride, που είναι απαγορευμένο στην Ευρώπη.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ τάχθηκε επίσης υπέρ της θέσπισης «σαφούς νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον προσδιορισμό του συνθετικού κρέατος», προϊόντος που παρασκευάζεται από κύτταρα ιστών ζώων.

Το Νοέμβριο, η Ιταλία απαγόρευσε την παραγωγή και την πώληση συνθετικού κρέατος.

Ο γάλλος πρωθυπουργός ζήτησε επίσης το θέμα του περιορισμού των εισαγωγών ουκρανικών σιτηρών στην Ευρωπαϊκή Ενωση να περιληφθεί στην διαπραγμάτευση. Η ΕΕ δεν έχει περιλάβει τα σιτηρά στον κατάλογο «ευαίσθητων» προϊόντων, για τα οποία μπορεί να ισχύσουν περιορισμοί στις εισαγωγές.

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ υποσχέθηκε επίσης την ενίσχυση της υπάρχουσας νομοθεσίας που προστατεύει την αποζημίωση των αγροτών απέναντι στον άγριο πόλεμο των τιμών ανάμεσα στα σουπερμάρκετ από την μία πλευρά και τους διανομείς και προμηθευτές του αγροτοβιομηχανικού τομέα από την άλλη. «Θέλουμε να είμαστε κυρίαρχοι, κυρίαρχοι στην καλλιέργεια, κυρίαρχοι στη συγκομιδή, κυρίαρχοι στην διατροφή μας», είπε.

Ο υπουργός Οικονομίας Μπρουνό Λεμέρ ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι «όλες οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ θα ελεγχθούν τις επόμενες ημέρες». «Θα διεξαχθούν περισσότεροι από 10.000 έλεγχοι σε γαλλικής προέλευσης προϊόντα», είπε.



Πηγή: skai.gr

