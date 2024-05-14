Το κύριο καθήκον της Ρωσίας είναι να νικήσει στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία με ελάχιστες απώλειες στρατευμάτων, δήλωσε σήμερα ο προταθείς από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ως υποψήφιος υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελαούσοφ.

Η Ρωσία θα πρέπει να αξιοποιήσει όλα προηγμένα και αποτελεσματικά εργαλεία που διαθέτει στο οπλοστάσιό της για να διασφαλίσει μια τέτοια νίκη, είπε, προσθέτοντας, ότι αυτό χρειάζεται να διασφαλισθεί με το να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά οι αμυντικές δαπάνες.

Ο Μπελαούσοφ ως οικονομολόγος τον οποίο ο Πούτιν πρότεινε απρόσμενα την Κυριακή για να αντικαταστήσει τον Σεργκέι Σοϊγκού, είπε ότι ο στρατιωτικός τομέας απαιτεί περισσότερη απόδοση και καινοτομία.

«Ο εχθρός μαθαίνει γρήγορα. Η κατάσταση σχετίζεται με την χρήση νέων τεχνολογιών που αλλάζουν στην κυριολεξία κάθε εβδομάδα. Και εδώ δεν πρέπει μόνο να μάθουμε, πρέπει να προλαμβάνουμε τον εχθρό», είπε ο Μπελαούσοφ.

Είπε ότι η Ρωσία χρειάζεται να επεξεργαστεί «νέες μεθόδους διεξαγωγής πολέμου».

Ο Πούτιν έχει αναθέσει στον Μπελαούσοφ, ο οποίος δεν έχει στρατιωτική εμπειρία, να μεγιστοποιήσει την απόδοση της οικονομίας πολέμου της Ρωσίας καθώς ο στρατός της προσπαθεί να εισχωρήσει πιο βαθιά στην Ουκρανία στο τρίτο έτος της σύγκρουσης.

Ο Μπελαούσοφ διορίσθηκε στην θέση αυτή εν μέσω ενός μεγάλου σκανδάλου δωροδοκίας στο υπουργείο Άμυνας το οποίο διευρύνθηκε σήμερα με την σύλληψη ενός ακόμη ανώτερου αξιωματούχου.

Ο Μπελαούσοφ είπε ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι Ρώσοι στρατιώτες να διαθέτουν τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και του εξοπλισμού επικοινωνιών καθώς και επαρκή πυρομαχικά.

Αλλά δεν υπάρχει ανάγκη για μια ακόμη μαζική επιστράτευση, είπε. Ο Πούτιν στα τέλη του 2022 είχε δώσει εντολή για την επιστράτευση 300.000 εφέδρων, σε μια αντιλαϊκή κίνηση που ώθησε χιλιάδες Ρώσους να εγκαταλείψουν την χώρα για να αποφύγουν την στράτευση τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.