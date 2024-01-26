Γαλλία: Ανακοινώθηκαν μέτρα για αγρότες - Δεν θα αυξηθεί ο φόρος στο ντίζελ

Αντιδρώντας στις κινητοποιήσεις των αγροτών, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε απόψε ότι εγκαταλείπεται το σχέδιο αύξησης του φόρου στο πετρέλαιο ντίζελ για γεωργική χρήση, η τιμή του οποίου προβλεπόταν να αυξηθεί σταδιακά, μέχρι το 2030.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή των Γάλλων αγροτών που απειλούν να αποκλείσουν τις εισόδους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μιλώντας από ένα αγρόκτημα στη νοτιοδυτική Γαλλία, με τις σημειώσεις του ακουμπισμένες σε ένα δεμάτι άχυρο, ο Ατάλ είπε επίσης ότι η κυβέρνηση «θα βάλει τη γεωργία πάνω από οτιδήποτε άλλο».

«Θα σταματήσουμε αυτήν την ανοδική τάση του GNR», του ντίζελ για αγροτική χρήση, είπε ο Ατάλ, ικανοποιώντας έτσι ένα από τα βασικά αιτήματα των αγροτών που έχουν αποκλείσει έναν από τους κεντρικούς αυτοκινητόδρομους που συνδέουν το Παρίσι με τη Λιλ και το Βέλγιο και ετοιμάζονται για περαιτέρω κινητοποιήσεις, ώστε να αυξήσουν τις πιέσεις στην κυβέρνηση.

Ο Ατάλ είπε επίσης ότι η Γαλλία «αντιτίθεται και θα συνεχίσει να αντιτίθεται» στην υπογραφή της αμφιλεγόμενης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Mercosur, της Νότιας Αμερικής.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται εδώ και χρόνια αυτήν τη συμφωνία, που προσκρούει σε περιβαλλοντικά θέματα. Οι Γάλλοι αγρότες φοβούνται επίσης τον κίνδυνο αθέμιτου ανταγωνισμού από τα λατινοαμερικανικά προϊόντα.

Αφού επέκρινε «εκείνους που αντιτίθενται στην υπεράσπιση των αγροτών μας και του περιβάλλοντος», ο Ατάλ υποσχέθηκε επίσης ότι θα ληφθούν αμέσως «δέκα μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών» και ότι θα καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των αγροτών σε υδάτινους πόρους. Τάχθηκε επίσης υπέρ της εφαρμογής των νόμων που στοχεύουν στην προστασία του αγροτικού εισοδήματος στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις βιομηχανίες και τα σουπερμάρκετ.

«Τις επόμενες ημέρες» η κυβέρνηση θα επιβάλλει «βαριές κυρώσεις» σε τρεις επιχειρήσεις που δεν τηρούν αυτούς τους νόμους, ανακοίνωσε ο Ατάλ, υποσχόμενος επίσης ότι θα ενταθούν οι έλεγχοι.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός είπε ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε να καταβάλλονται γρηγορότερα οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων πλήττονται από ασθένειες, όπως είναι η επιζωοτική αιμορραγική νόσος, για την οποία το κράτος θα καλύπτει το 90% της θεραπείας, από 80% που είναι σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

