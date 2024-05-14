Ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14/05 σε αγροτικό σημείο στην περιοχή του Μαλακόντα Ερέτριας μετά από ανατροπή τρακτερ.

Λίγο πριν τις 14:00 το τρακτερ ανετράπη την ώρα που αλλοδαπός εργάτης εκτελούσε εργασίες και η φρέζα βρήκε πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ, σύμφωνα με δημοσίευμα του eviathema.gr.

Από τύχη δεν έχασε την ζωή του ο εργάτης ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φέροντας ελαφριά τραύματα στα δάκτυλα του ενός χεριού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Ερετρίας καθώς και εθελοντές της ΕΣΔΔΕ ενώ εκεί βρίσκεται και κλιμάκιο του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση.

