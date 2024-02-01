Ανθρωποκυνηγητό στην Αγγλία για τον δράστη της επίθεσης με αλκαλική ουσία - «Μην τον πλησιάζετε»

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τον 35 ετών Αμπντούλ Σοκούρ Ιζέντι καταζητά η αστυνομία ως δράστη της «φρικτής» όπως περιγράφεται από τις αρχές επίθεσης με διαβρωτική χημική ουσία κατά μίας γυναίκας 31 ετών και των δύο κοριτσιών της, ηλικίας οκτώ και τριών ετών, που σημειώθηκε στο νότιο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης.

Ο αρμόδιος αστυνομικός επιθεωρητής είπε πως ο ύποπτος εθεάθη τελευταία φορά στο βόρειο Λονδίνο και πως κατάγεται από την περιοχή του Νιούκαστλ, όπου ενδεχομένως επιχειρεί να διαφύγει.

Για το λόγο αυτό έχει ενημερωθεί η Βρετανική Αστυνομία Συγκοινωνιών και η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση στη βορειοανατολική Αγγλία.

Η σχέση του δράστη με τα θύματα δεν είναι ακόμα γνωστή, όπως επίσης δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή στην αστυνομία η διεύθυνση κατοικίας των θυμάτων.

Η κατάσταση της 31χρονης και της μικρότερης κόρης της περιγράφεται ως σταθερή, αλλά αν και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους τα τραύματα που φέρουν ενδεχομένως «να αλλάξουν τη ζωή τους».

Ελαφρύτερα έχει τραυματιστεί το οκτάχρονο κορίτσι, καθώς επίσης τρεις περίοικοι που έσπευσαν σε βοήθεια, αλλά και πέντε αστυνομικοί. Πιστεύεται ότι τα τραύματα είναι κατά κύριο λόγο ελαφριά εγκαύματα από επαφή με τη χημική ουσία, που επιβεβαιώθηκε ότι είναι κάποιο αλκαλικό υγρό.

Ο αστυνομικός επιθεωρητής ζήτησε από όποιον έχει κάποια πληροφορία, ιδίως όταν δημοσιοποιηθεί η φωτογραφία του υπόπτου, να επικοινωνήσει με τις αρχές, προειδοποιώντας όμως τους πολίτες «να μην τον πλησιάσουν». Ο Ιζέντι φέρει ένα «σοβαρό» τραύμα σε μια πλευρά του προσώπου του.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε από την αστυνομία στην αντίδραση των περιοίκων που έσπευσαν να βοηθήσουν τα θύματα, αλλά και να κυνηγήσουν τον δράστη, όπως έκαναν τρεις γυναίκες και ένας άνδρας από την περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.