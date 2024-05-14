Καθώς ο ισραηλινός στρατός πιέζει βαθύτερα στη Ράφα, περισσότεροι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι αναγκάζονται να επιστρέψουν σε περιοχές της Γάζας που έχουν ήδη καταστραφεί από την επέλαση του ισραηλινού στρατού τους προηγούμενους μήνες.

Αρκετοί είναι εκείνοι που επιστρέφουν στην ήδη κατεστραμμένη Χαν Γιουνίς στα νότια της Γάζας χωρίς ωστόσο να έχουν στη διάθεσή τους ούτε είδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό και ρεύμα.

«Δεν υπάρχουν υπηρεσίες νερού, ηλεκτρισμού, ούτε αποχέτευσης» στη Χαν Γιουνίς, ανέφερε ένας από τους χιλιάδες εκτοπισμένους, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες. «Περπατάμε δύο έως τρία χιλιόμετρα (1,2 έως 1,9 μίλια) για να γεμίσουμε δύο μπιτόνια [με νερό] και αυτά τα δύο μπιτόνια δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της οικογένειας».

“The infrastructure [in Khan Younis] is completely destroyed. There are no water, electricity nor sewage services.”



Displaced people fleeing #Rafah are moving back to destroyed areas that are in no way fit for them to live in. Nowhere is safe in #Gaza. pic.twitter.com/SrIFPDGlHV — UNRWA (@UNRWA) May 14, 2024

Την ίδια ώρα, το Κατάρ δήλωσε ότι δεν φθάνει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τις 9 Μαΐου.

«Οι αδελφοί μας στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν λάβει καμία βοήθεια από τις 9 Μαΐου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη διαιώνιση της ανθρωπιστικής καταστροφής» στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταστραφεί από επτά και πλέον μήνες πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ-Ανσάρι.

«Το Ισραήλ επιτίθεται σε τοποθεσίες εργαζομένων στη Γάζα»

Ο ισραηλινός στρατός έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον οκτώ επιθέσεις σε αυτοκινητοπομπές και εγκαταστάσεις εργαζομένων στη Γάζα από τον περασμένο Οκτώβριο, παρόλο που οι ανθρωπιστικές οργανώσεις είχαν παράσχει τις συντεταγμένες τους στις ισραηλινές αρχές, σύμφωνα με μια εξέχουσα ομάδα για τα δικαιώματα.

Το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε νέα έκθεσή του, ανέφερε ότι οι ισραηλινές αρχές δεν εξέδωσαν εκ των προτέρων προειδοποιήσεις σε καμία από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις πριν από τις επιθέσεις, οι οποίες έχουν σκοτώσει ή τραυματίσει τουλάχιστον 31 ανθρωπιστές και όσους ήταν μαζί τους.

Ανέφερε ότι οργανώσεις βοήθειας ισχυρίζονται ότι μια βόμβα που χρησιμοποιήθηκε σε μια ισραηλινή επίθεση τον Ιανουάριο ήταν αμερικανικής κατασκευής και παραδόθηκε από αεροσκάφος F-16 που φέρεται να χρησιμοποιεί εξαρτήματα βρετανικής κατασκευής.

«Οι σύμμαχοι του Ισραήλ πρέπει να αναγνωρίσουν ότι αυτές οι επιθέσεις που έχουν σκοτώσει εργαζόμενους στην ανθρωπιστική βοήθεια επαναλαμβάνονται και πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Belkis Wille, αναπληρωτής διευθυντής στο HRW.

Κάμερον: «Φρικτές» οι επιθέσεις στα κομβόι βοήθειας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Κάμερον, χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές τις αυτοκινητοπομπές βοήθειας «τρομακτικές» υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ θα πρέπει να λογοδοτήσει τους υπεύθυνους.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Κάμερον έγραψε:

«Οι επιθέσεις εξτρεμιστών σε κονβόι βοήθειας που κατευθύνονται προς τη Γάζα είναι φρικτές. Οι κάτοικοι της Γάζας κινδυνεύουν από λιμό και έχουν απεγνωσμένη ανάγκη από προμήθειες. Το Ισραήλ πρέπει να ζητήσει από τους επιτιθέμενους να λογοδοτήσουν και να κάνει περισσότερα για να επιτρέψει τη βοήθεια – θα εκφράσω τις ανησυχίες μου στην ισραηλινή κυβέρνηση»

Τη Δευτέρα, κυκλοφόρησαν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν μια ομάδα ανδρών και γυναικών να εμποδίζουν φορτηγά βοήθειας και να λεηλατούν και να καταστρέφουν το περιεχόμενό τους. Κουτιά με τρόφιμα που κατευθύνονταν προς τη Γάζα , η οποία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για ανθρωπιστική βοήθεια, πετάχτηκαν στο έδαφος. Η ισραηλινή αστυνομία δε φάνηκε να παρενέβη στο περιστατικό στο σημείο ελέγχου Tarqumiya, δυτικά της Χεβρώνας, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη.

