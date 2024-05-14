Δύο δάσκαλοι τις υποδέχθηκαν με χαμόγελο στην χαλύβδινη πόρτα, και στη συνέχεια μητέρα και κόρη κατέβηκαν την τσιμεντένια σκάλα, κρατώντας η μία το χέρι της άλλης, περνώντας από μία ακόμα πόρτα ασφαλείας και μπαίνοντας στο κρησφύγετο για την πρώτη ημέρα των μαθημάτων.

Εκατοντάδες παιδιά ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα μαθήματα στο πρώτο σχολείο-καταφύγιο, που κατασκευάστηκε γι’ αυτό τον λόγο, 6 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης για να τα προστατεύει από τις ρωσικές επιθέσεις με drone και πυραύλους.

Το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο του Χαρκόβου είναι προσβάσιμο μέσω μιας πόρτας σε έναν μικρό, λευκό, τσιμεντένιο προθάλαμο στο πεζοδρόμιο. Στο τέλος της σκάλας ένας διάδρομος οδηγεί στις αίθουσες διδασκαλίας. Δεν υπάρχουν παράθυρα, αλλά οι αίθουσες είναι καλά φωτισμένες και οι τοίχοι στους διαδρόμους είναι βαμμένοι με λευκό και ανοικτό πράσινο χρώμα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, υφίσταται ανελέητες ρωσικές επιθέσεις από τότε που η εισβολή της Μόσχας ανεκόπη στους προμαχώνες της πριν από 26 μήνες. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι εχθροπραξίες έχουν πλησιάσει και οι αεροπορικές επιθέσεις είναι πιο συχνές καθώς η ρωσική επίθεση στις γύρω περιοχές έχει οδηγήσει τα ουκρανικά στρατεύματα σε οπισθοχώρηση.

Σε αυτές τις ημέρες του πολέμου, τα περισσότερα παιδιά στο Χάρκοβο περνούν το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής εκπαίδευσης στο σπίτι τους σε έναν υπολογιστή. Η Μάσα, 9 ετών, και ο αδελφός της Ολέξι, 6 ετών, ήταν πολύ χαρούμενοι για την ευκαιρία που είχαν να κάνουν μάθημα σε μια πραγματική τάξη με μια πραγματική δασκάλα, διά ζώσης με άλλα παιδιά.

«Η κόρη μου, στην τρίτη τάξη, ανυπομονούσε να έρθει, να ντυθεί κατάλληλα, να συναντήσει τις φίλες της που της έλειψαν τόσο πολύ», δήλωσε η μητέρα των παιδιών Μαρίνα Πρικόντκο. «Για τον γιο μου, που είναι πρωτάκι, είναι σαν ημέρα γιορτής, μια ευκαιρία να συναντήσει τους συμμαθητές του στην πραγματική ζωή, όχι διαδικτυακά».

Η τελευταία κλιμάκωση στις συγκρούσεις; «Ναι, είναι πολύ τρομακτικό», δήλωσε. «Αλλά ό,τι και να συμβεί, η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να προσπαθήσουμε να ζήσουμε εδώ και τώρα, κάθε μέρα».

Στο νέο σχολείο εγγράφηκαν αρχικά 300 μαθητές, αλλά ο δήμαρχος του Χαρκόβου Ιχόρ Τέρεχοβ δήλωσε ότι αυτό θα επεκταθεί σε δύο ημερήσιες βάρδιες με 450 μαθητές η κάθε μία.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι δάσκαλοι και οι μαθητές θα προσαρμοστούν στο σχολείο και ελπίζουμε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα υπάρξει το σύνολο των μαθητών», δήλωσε.

Κατά το χθεσινό άνοιγμα του σχολείου, πολλοί μαθητές φόρεσαν παραδοσιακές ουκρανικές μπλούζες με κεντήματα "vyshyvanky" για την περίσταση αυτή. Παιδιά όλων των ηλικιών γέμισαν τους διαδρόμους και έκατσαν στα θρανία τους, σε ευρύχωρες αίθουσες χωρίς παράθυρα. Το μεσημεριανό τους γεύμα ήταν μπέργκερ και χυμός.

«Είναι η μέρα με τη νύχτα», δήλωσε ο διευθυντής Ιχόρ Βόζνιι, συγκρίνοντας το νέο σχολείο με αυτό που αντιμετώπιζαν πριν οι μαθητές. «Τα σχολεία μας δεν έχουν καταφύγια για βόμβες. Υπάρχουν υπόγειοι χώροι που είναι εντελώς ακατάλληλοι για διδασκαλία. Οι χώροι εδώ έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ποιοτικές, σύγχρονες αίθουσες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

