Το εθνικιστικό Κόμμα Ελευθερίας (PVV) του Χερτ Βίλντερς (Geert Wilders) ήταν ο νικητής των εκλογών της 22ας Νοεμβρίου στην Ολλανδία, συγκεντρώνοντας 37 έδρες σε σύνολο 150 της κάτω βουλής, μια άνοδος της άκρας δεξιάς που προκάλεσε σοκ τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό.

Όμως, χρειάζεται 76 έδρες για να σχηματίσει σταθερό συνασπισμό, κάτι που προς το παρόν δεν το έχει καταφέρει.

Δέκα εβδομάδες μετά την ηχηρή νίκη του στις ολλανδικές εκλογές, ο ακροδεξιός ηγέτης δήλωσε σήμερα ότι η αποστολή του σχηματισμού νέας κυβέρνησης δεν γίνεται καθόλου ευκολότερη.

«Ο χρόνος πιέζει και αυτό δεν διευκολύνει απαραίτητα τα πράγματα», τόνισε ο Βίλντερς σε δημοσιογράφους πριν ξεκινήσει έναν ακόμη γύρο συναντήσεων με τους τρεις υποψήφιους κυβερνητικούς εταίρους του.

Ο Βίλντερς διαπραγματεύεται από τα τέλη Νοεμβρίου με το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) του απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ Ρούτε, το κεντρώο νεοϊδρυθέν κόμμα κατά της διαφθοράς «Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο» (NSC) και το κόμμα Κίνημα Αγροτών- Πολιτών BBB.

Αυτά τα κόμματα τον Δεκέμβριο δήλωσαν ότι θα προσπαθήσουν πρώτα να αναζητήσουν κοινό έδαφος για ζητήματα κράτους δικαίου μετά τις σοβαρές αμφιβολίες που εξέφρασαν το VVD και το NSC για συνεργασία με τον Βίλντερς, το πρόγραμμα του οποίου ζητά το κλείσιμο των τζαμιών και την απαγόρευση του Κορανίου στην Ολλανδία.

Έκτοτε δεν έχει προκύψει σχεδόν καμία λεπτομέρεια από τις διαπραγματεύσεις, αν και ο μεσολαβητής που ηγείται των συνομιλιών, ο Ρόναλντ Πλάστερκ, αυτή την εβδομάδα τόνισε ότι βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις είναι οι διαφωνίες σχετικά με την οικονομική πολιτική.

Ο πρόεδρος της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας Κλας Κνοτ δήλωσε την Κυριακή ότι επισήμανε στα κόμματα ότι θα πρέπει να βρεθούν περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε διαρθρωτικές περικοπές δαπανών προκειμένου να διατηρηθούν τα δημόσια οικονομικά σε στέρεα βάση.

Όμως ο Βίλντερς κατέστησε σαφές ότι αυτό δεν ήταν μέρος της ατζέντας του, γράφοντας με ανάρτηση στο Χ ότι προτιμά μια ακροδεξιά κυβέρνηση «με χαμηλότερους φόρους και χωρίς επώδυνες, μεγάλες περικοπές δαπανών».

Ο Πλάστερκ θα παραδώσει αναφορά για την πρόοδο των συνομιλιών σχηματισμού κυβέρνησης στο κοινοβούλιο έως τα μέσα Φεβρουαρίου.

Αν τα κόμματα δεν μπορούν να καταλήξουν σε σχηματισμό κυβέρνησης, άλλοι συνδυασμοί κομμάτων θα μπορούσαν να εξεταστούν, με τη διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών να αποτελεί την έσχατη λύση.

Οι σχηματισμοί κυβέρνησης στην Ολλανδία παραδοσιακά διαρκούν πολύ. Οι συνομιλίες μετά τις προηγούμενες ολλανδικές εκλογές τον Μάρτιο του 2021 διήρκεσαν 299 μέρες - χρονική διάρκεια ρεκόρ.

Πηγή: skai.gr

