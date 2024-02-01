Αυστριακοί εισαγγελείς κατέθεσαν προσφυγή με στόχο να ανατρέψουν δικαστική απόφαση της περασμένης εβδομάδας σύμφωνα με την οποία ο 88χρονος αιμομίκτης βιαστής Γιόζεφ Φριτσλ θα πρέπει να μεταφερθεί σε κανονική φυλακή, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο στην πόλη Κρεμς αν ντερ Ντονάου, δυτικά της Βιέννης, διέταξε την περασμένη εβδομάδα την υπό όρους μεταγωγή του Φριτσλ από ψυχιατρική σε κανονική φυλακή και να τεθεί υπό κανονική κράτηση ύστερα από ψυχιατρική αξιολόγηση που έκρινε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή να διαπράξει νέα εγκλήματα.

Ο Φριτσλ, ο οποίος έχει πλέον αλλάξει το όνομά του και το νέο του όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, βίαζε την κόρη του, την οποία κρατούσε αιχμάλωτη επί 24 χρόνια, και έγινε πατέρας επτά παιδιών που γεννήθηκαν από τους βιασμούς. Η υπόθεση βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος όταν έγινε γνωστή το 2008.

Βρίσκεται στη φυλακή για «ψυχικά διαταραγμένους» εγκλείστους μετά την καταδίκη του το 2009 για αιμομιξία, βιασμό, κράτηση σε συνθήκες σκλαβιάς, εξαναγκασμό και φόνο εξ αμελείας του νεογέννητου γιου του στην υπόγεια φυλακή που είχε κατασκευάσει μυστικά κάτω από το σπίτι του.

Οι εισαγγελείς δεν παρευρίσκονται σε ακροαματικές διαδικασίες όπως αυτή κατά την οποία διετάχθη η μεταγωγή του Φριτσλ την περασμένη εβδομάδα.

Η ανακοίνωση του δικαστηρίου δεν συνιστά τυπικά απόφαση και η προσφυγή εναντίον της, που μπορούν να καταθέσουν οι εισαγγελείς, είναι περισσότερο καταγγελία παρά έφεση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου Φέρνιναντ Σούστερ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσφυγή θα παρουσιαστεί σε ανώτερο δικαστήριο της Βιέννης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

