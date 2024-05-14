Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν φθάνει στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τις 9 Μαΐου, δήλωσε σήμερα το Κατάρ, χώρα που έχει τον ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

«Οι αδελφοί μας στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν λάβει καμία βοήθεια από τις 9 Μαΐου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη διαιώνιση της ανθρωπιστικής καταστροφής» στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταστραφεί από επτά και πλέον μήνες πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ-Ανσάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

