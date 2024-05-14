Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Κατάρ δηλώνει ότι η Γάζα δεν έχει δεχθεί «καμία» ανθρωπιστική βοήθεια από τις 9 Μαΐου

«Οι αδελφοί μας στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν λάβει καμία βοήθεια από τις 9 Μαΐου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη διαιώνιση της ανθρωπιστικής καταστροφής» στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταστραφεί από επτά και πλέον μήνες πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών

Γάζα

Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν φθάνει στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας από τις 9 Μαΐου, δήλωσε σήμερα το Κατάρ, χώρα που έχει τον ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

«Οι αδελφοί μας στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν λάβει καμία βοήθεια από τις 9 Μαΐου, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τη διαιώνιση της ανθρωπιστικής καταστροφής» στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει καταστραφεί από επτά και πλέον μήνες πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του καταριανού υπουργείου Εξωτερικών Ματζέντ αλ-Ανσάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κατάρ Λωρίδα της Γάζας ανθρωπιστική βοήθεια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark