Σήμερα, η Επιτροπή παρουσίασε μια συλλογή τρισδιάστατα ψηφιοποιημένων αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς στην Europeana, τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συλλογή παρουσιάστηκε σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες παρουσία του Επιτρόπου κ. Τιερί Μπρετόν και υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ.

Η συλλογή προέκυψε από την εκστρατεία «Twin it! 3D for Europe's culture» και περιλαμβάνει μια σειρά ιστορικών κτιρίων, χώρων και αντικειμένων, όπως το άγαλμα της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας του Λέουβεν, στο Βέλγιο, ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, το Μνημείο της Ελευθερίας στη Ρίγα της Λετονίας και ο κολεγιακός ναός του Επισκόπου Μαρτίνου στο Οπάτουβ της Πολωνίας. Η πλήρης συλλογή με τα τρισδιάστατα στοιχεία που υπέβαλαν τα αντίστοιχα κράτη μέλη είναι διαθέσιμη στη συλλογή εικόνων «Twin-it!» στην Europeana.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Τα υψηλής ποιότητας τρισδιάστατα μοντέλα των πολιτιστικών αγαθών της Ευρώπης, τα οποία παρουσιάζουμε σήμερα καταδεικνύουν την ευρωπαϊκή αριστεία στην τρισδιάστατη ψηφιοποίηση. Παροτρύνω όλα τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρουν η ψηφιακή τεχνολογία και τα δεδομένα για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μας για τις μελλοντικές γενιές, καθώς και για την προώθηση καινοτόμων εφαρμογών σε τομείς όπως η εκπαίδευση και ο τουρισμός.»

Η πρωτοβουλία «Twin it!», που εγκαινιάστηκε στις 21 Ιουνίου 2023, κάλεσε τα 27 Υπουργεία Πολιτισμού της ΕΕ να επιλέξουν και να υποβάλουν ένα τρισδιάστατα ψηφιοποιημένο αγαθό πολιτιστικής κληρονομιάς. Η εκστρατεία είχε στόχο να ενθαρρύνει την καινοτομία και να επιταχύνει τη χρήση και την επανάχρηση τρισδιάστατων απεικονίσεων στηρίζοντας παράλληλα τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους για ψηφιοποίηση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2021 σχετικά με έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως το 2030 να ψηφιοποιήσουν τρισδιάστατα όλα τα μνημεία και τους χώρους που θεωρούν ότι διατρέχουν κίνδυνο και τα μισά μνημεία που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Η πρωτοβουλία «Twin it! 3D for Europe’s culture» συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

