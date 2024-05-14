Παναθηναϊκός: Τα δεδομένα για τον ρόλο του Μωραΐτη τη νέα σεζον

Ο Έλληνας γκαρντ σε κάθε ευκαιρία που του δίνεται, αποδεικνύει ότι αξίζει μια θέση στο ρόστερ και πως μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του εξάστερου. Παναθηναϊκός: ”Αρπάζει” την κάθε ευκαιρία ο Μωραΐτης.

Ο Μωραΐτης όποτε αγωνίζεται καλύπτει το έλλειμμα ενέργειας που παρουσιάζουν αρκετοί από τους βασικούς στην άμυνα, αλλά και δίνει πολλές λύσεις στην επίθεση. Μάλιστα διατηρεί ένα εξαιρετικό ποσοστό έξω από την γραμμή των 6,75 στο πρωτάθλημα.

