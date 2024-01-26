Γαλλία: Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες

Ο επικεφαλής του μεγαλύτερου αγροτικού συνδικάτου της Γαλλίας, του FNSEA, επιβεβαίωσε απόψε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, παρά τις ανακοινώσεις που έκανε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, υποσχόμενος να εφαρμόσει σχέδια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των αγροτών.

«Αυτά που ειπώθηκαν απόψε το βράδυ δεν κατευνάζουν την οργή, πρέπει να γίνουν περισσότερα», είπε ο Αρνό Ρουσό μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1.

«Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την κινητοποίηση», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, η γαλλική κυβέρνηση εγκατέλειψε το σχέδιό της για κατάργηση των κρατικών επιδοτήσεων στα αγροτικά καύσιμα, την ώρα που οι αγρότες περικύκλωναν το Παρίσι και απειλούσαν να μπουν στην πρωτεύουσα με τα τρακτέρ τους.

Ο Ρουσό είπε ωστόσο ότι οι υποσχέσεις που έδωσε ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ «δεν ανταποκρίθηκαν σε όλες τις προσδοκίες μας» αν και σε ορισμένα σημεία, όπως για παράδειγμα στο θέμα των καυσίμων «είναι προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η συνέχιση των κινητοποιήσεων ήταν «μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.