Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη περιφερειακή του Αιγάλεω

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

17:01
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στη περιφερειακή του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.20 σε χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικίες ή κάποιον οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

