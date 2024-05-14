Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε στη περιφερειακή του Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15.20 σε χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικίες ή κάποιον οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιφερειακή του Αιγάλεω. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 14, 2024

