Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να προετοιμαστεί για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να μην προστατεύσουν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν ξοδεύουν αρκετά στον τομέα της άμυνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μην προστατεύσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ, που δεν καταβάλουν επαρκείς δαπάνες στον τομέα της άμυνας από μια ενδεχόμενη ρωσική εισβολή.

«Όλοι άκουσαν τις τελευταίες ημέρες τις δηλώσεις του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου στις αμερικανικές εκλογές. Δεν θα σταματήσω να πείθω όλους τους ηγέτες για την καταλληλότητα της συμμαχίας μας, η οποία λειτουργεί προς όφελος όλων, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ», δήλωσε ο Σεζουρνέ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τους ομολόγους του της Γερμανίας και της Πολωνίας.

«Κάθε λεπτό μετρά για να προετοιμαστούμε οι Ευρωπαίοι να απορροφήσουμε το σοκ ενός σεναρίου που σκιαγραφήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και θα εργαστούμε μαζί για να αναλύσουμε το πλαίσιο, ιδίως των αμερικανικών εκλογών», είπε ο Σεζούρν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.