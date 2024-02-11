Επιδιώκοντας μια δεύτερη προεδρία ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το 2024 στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε το Σάββατο κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Κόνγουεϊ της Νότιας Καρολίνας, ότι θα «ενθάρρυνε» τη Ρωσία να επιτεθεί σε οποιονδήποτε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ που θεωρεί ότι δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ο πρώην πρόεδρος εξέφρασε επιφυλάξεις για τη βοήθεια προς την Ουκρανία καθώς και για την ύπαρξη του ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, ο Ντόνλαντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες ότι κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης των ηγετών του ΝΑΤΟ είπε σε έναν αρχηγό κράτους ότι οι ΗΠΑ υπό την ηγεσία του δεν θα υπερασπίζονταν καμία χώρα που ήταν «παραβατική».

«Ένας από τους προέδρους μιας μεγάλης χώρας σηκώθηκε και μου είπε: "Λοιπόν, κύριε, αν δεν πληρώσουμε και δεχτούμε επίθεση από τη Ρωσία, θα μας προστατέψετε;"» είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας «Εγώ του απάντησα : Δεν πλήρωσες, είσαι παραβατικός; Όχι, δεν θα σε προστάτευα. Μάλιστα, θα τους παρότρυνα να κάνουν ό,τι διάολο θέλουν. Πρέπει να πληρώσεις. Πρέπει να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται και οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο γίνονται όλο και πιο δύσπιστοι ως προς την παροχή πρόσθετης βοήθειας στη χώρα καθώς αγωνίζεται με τελματωμένες αντεπιθέσεις και ελλείψεις όπλων.

