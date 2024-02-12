Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του πρέπει να διατηρήσει την ηρεμία της και να εστιάσει στην ένταξή της στο ΝΑΤΟ παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού πρώην προέδρου Τραμπ για την στρατιωτική συμμαχία.

Ο Τραμπ που είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα ήθελε να προστατέψει μέλη του ΝΑΤΟ από μια μελλοντική επίθεση της Ρωσίας εάν οι εισφορές των χωρών αυτών στο ΝΑΤΟ υστερούν.

«Οι εκστρατείες για τις εκλογές στις ΗΠΑ είναι πολύ διαφορετικές από τις φινλαδικές εκλογές και η ρητορική που χρησιμοποιείται είναι αρκετά πιο σκληρή… Νομίζω ότι σ' αυτή τη φάση είναι καλύτερο να παραμείνουμε ήρεμοι και να εστιάσουμε στην οικοδόμηση της ένταξής μας στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Στουμπ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Φινλανδία διαθέτει για τις αμυντικές της δαπάνες περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ της όπως έχει συμφωνηθεί από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ο Στουμπ.

Χθες, Κυριακή, ο Στουμπ κέρδισε οριακά τις προεδρικές εκλογές και θα αναλάβει καθήκοντα την 1η Μαΐου ως υπεύθυνος για την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική, αλλά και την στάση του πρόσφατου μέλους του ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας με την οποία έχει μεγάλου μήκους σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

