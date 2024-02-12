«Είμαστε ικανοποιημένοι απο την θετική έκβαση του αιτήματος μας για τα F-16 που είχαμε απο τις ΗΠΑ. Μαζί με την άρση των περιορισμών που εφαρμόζονταν για τη χωρα μας, με τη βοήθεια του Θεού, η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας θα προχωρήσει γρηγορότερα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως: «Προχωράμε με οδηγό το ρητό του Μπαρμπαρόσα πως ''όποιος κατακτά τις θάλασσες κατακτά τον κόσμο''. Εύχομαι τα πλοία που εντάξαμε στο στόλο μας όπως και τα οπλικά συστήματα ας είναι καλορίζικα και συγχαόρω όλους όσους συμμετείχαν στα σχέδια αυτά.

