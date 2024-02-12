Περίπου 300 εκατ. άνθρωποι εκτιμάται ότι χρήζουν ανθρωπιστικής βοήθειας το 2024 και η ΕΕ για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητά της να συνδράμει τους πλέον ευάλωτους πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον ετήσιο ανθρωπιστικό της προϋπολογισμό με πάνω από 1,8 δισ. ευρώ για τη φετινή χρονιά.

Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Γιάνεζ Λέναρτσιτς δήλωσε σχετικά: «Στις αρχές του 2024, το χάσμα μεταξύ των ανθρωπιστικών αναγκών και των διαθέσιμων πόρων συνεχίζει να μεγαλώνει. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες χρηματοδότησης είναι πολύ αυξημένες, οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται και η κλιματική κρίση επιδεινώνεται. Το 2023, το έλλειμμα χρηματοδότησης άγγιξε νέα ρεκόρ καθώς δεν παρασχέθηκε ούτε το 40% των 56,7 εκατ. δολαρίων που ήταν αναγκαία. Απέναντι σε αυτή την ανησυχητική τάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί ανθρωπιστικές δράσεις υπέρ των πλέον ευάλωτων πληθυσμών, όποιοι κι αν είναι αυτοί και όπου κι αν βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμε τη διεθνή κοινότητα και να ζητάμε να καλυφθεί συλλογικά το ανησυχητικό αυτό έλλειμμα χρηματοδότησης. Επίσης θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε δυναμικά στην ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας, ιδίως με παράγοντες της ανάπτυξης, για να ενισχύσουμε την τοπική ανθεκτικότητα και να προσφέρουμε ζωτική βοήθεια στους πληθυσμούς που έχουν ανάγκη, και να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να απεξαρτηθούν από τη βοήθεια. Πέρυσι, η ΕΕ έκανε ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή, ορίζοντας έναν εθελοντικό στόχο του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) που θα προορίζεται από τα κράτη μέλη μας για ανθρωπιστική βοήθεια. Η ευθύνη αυτή, την οποία μοιραζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορεί να αναληφθεί μόνο από την Ευρώπη. Το 2023, πάνω από το 91% των συνεισφορών προέρχονταν από 20 δωρητές, εκ των οποίων οι τρεις κύριοι δωρητές (μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) παρείχαν το 58% της παγκόσμιας ανθρωπιστικής χρηματοδότησης. Η κατάσταση αυτή δεν είναι βιώσιμη. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να βρει έναν πιο ισορροπημένο και δίκαιο τρόπο χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει των δυνατοτήτων της κάθε χώρας.

Από το 1992, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε πάνω από 110 χώρες, από την οποία κάθε χρόνο επωφελούνται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Η βοήθεια αυτή παρέχεται μέσω οργανώσεων ανθρωπιστικών εταίρων, όπως ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμοί (μεταξύ των οποίων και οργανισμοί του ΟΗΕ) και ειδικευμένες οργανώσεις στα κράτη μέλη.

Λένα Φλυτζάνη

