Σαν σήμερα 28/4: Ο ΠΑΟ παίρνει το εισιτήριο για το Γουέμπλεϊ - Γεννήθηκε ο Όσκαρ Σίντλερ

Γεγονότα



1906: Δημοσιεύεται στην εφημερίδα World της Νέας Υόρκης ότι ο Τσαρλς Όλντεν κατασκεύασε ένα τηλέφωνο τσέπης, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ο πρόδρομος του κινητού τηλεφώνου.

1928: Η πόλη της Κορίνθου, που καταστράφηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης Απριλίου, κατεδαφίζεται ολόκληρη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή.

1945:Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρέτα Πετάτσι.

1971: Ο Παναθηναϊκός νικά τον Ερυθρό Αστέρα με 3-0 και παίρνει το εισιτήριο για το Γουέμπλεϊ. Στον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, οι πράσινοι θα γνωρίσουν την ήττα από τον Άγιαξ.

1992:Κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη.

1998: Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο, κατά κόσμον Χρήστο Παρασκευαΐδη.



Γεννήσεις



1906 Κουρτ Γκέντελ, αυστριακός μαθηματικός, που διατύπωσε ένα από τα σημαντικότερα θεωρήματα στα σύγχρονα μαθηματικά, γνωστό ως Απόδειξη του Γκέντελ, σύμφωνα με το οποίο σε κάθε επίσημο σύστημα μαθηματικών πρέπει να υπάρχουν ορισμένα λογικά αβέβαια στοιχεία. (Θαν. 14/1/1978)

1908: Όσκαρ Σίντλερ, γερμανός επιχειρηματίας, που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η λίστα του Σίντλερ». (Θαν. 9/10/1974)

1974:Πενέλοπε Κρουζ, ισπανίδα ηθοποιός.



Θάνατοι

1918: Γκαβρίλο Πρίντσιπ, βοσνιοσέρβος φοιτητής, που άναψε τη θρυαλλίδα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με τη δολοφονία του αυστριακού αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου στο Σαράγεβο. (Γεν. 13/7/1894)

1986: Σπύρος Μουστακλής, έλληνας αξιωματικός του στρατού, σύμβολο της αντίστασης κατά της χούντας. (Γεν. 1926)

2005: Οδυσσέας Δημητριάδης, κορυφαίος έλληνας διευθυντής ορχήστρας, που έδρασε κυρίως στην πρώην Σοβιετική Ένωση. (Γεν. 7/7/1908)

