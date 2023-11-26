Μια φράση που χρησιμοποίησε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ χαιρετίζοντας την απελευθέρωση χθες από την Χαμάς της 9χρονης Ισραηλινοϊρλανδής Έμιλι Χάντ κατά τη δεύτερη μέρα απελευθέρωσης ομήρων από την Χαμάς, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ισραηλινής κυβέρνησης και την κλήση του Ιρλανδού πρέσβη στο Ισραήλ.

Η 9 ετών Έμιλι Χαντ ήταν μεταξύ της ομάδας των 17 ομήρων που απελευθερώθηκαν χθες μετά από 50 μέρες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας. Το κορίτσι θεωρείτο αρχικά νεκρό από την επίθεση της Χαμάς στο κιμπούτς Μπεερί, κατά τις φονικές επιδρομές των μαχητών της ισλαμιστικής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου.

Η Έμιλι αργότερα έγινε γνωστό ότι ήταν μεταξύ των 240 ομήρων που μεταφέρθηκαν εκείνη την ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας.

Αντιδρώντας στην απελευθέρωση του κοριτσιού ο Βαράντκαρ έκανε λόγο χθες για «μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης», λέγοντας ότι «ένα αθώο παιδί που είχε χαθεί, τώρα βρέθηκε».

Η τελευταία φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση υπουργών και στελεχών της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν επιτέθηκε φραστικά σήμερα στον Ιρλανδό πρωθυπουργό και με μια ανάρτηση στο Χ απευθυνόμενος στον Βαράντκαρ είπε: «Φαίνεται ότι έχετε χάσει την ηθική σας πυξίδα και χρειάζεται να έρθετε σε επαφή με την πραγματικότητα!»

בעקבות דבריו המקוממים של ראש ממשלת אירלנד על שחרורה של אמלי הנד שנחטפה לעזה ע"י ארגון הטרור חמאס, הנחתי לזמן את שגרירת אירלנד בישראל לשיחת נזיפה. — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 26, 2023

«Η Έμιλι Χαντ δεν 'χάθηκε', την απήγαγε μια τρομοκρατική οργάνωση χειρότερη από το Ισλαμικό Κράτος που δολοφόνησε τη μητριά της» πρόσθεσε ο Κοέν, συνεχίζοντας: «Η Έμιλι και περισσότερα από 30 άλλα Ισραηλινά παιδιά πιάστηκαν όμηροι από τη Χαμάς και προσπαθείτε να νομιμοποιήσετε και να προσδώσετε κανονικότητα στον τρόμο. Ντροπή σας!».

אדוני ראש הממשלה,

אמלי הנד לא נאבדה, אולי אתה איבדת את המצפן המוסרי שלך ואת הקשר למציאות.

אמלי הנד נחטפה על ידי ארגון טרור הגרוע מדאעש אחרי שאמא החורגת נרצחה.

אמלי ועוד למעלה מ-30 ילדים ישראלים נחטפו ע״י חמאס, ואתה מנסה לתת לגיטימציה.

תתבייש! https://t.co/CD5wIZKkTQ — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) November 26, 2023

Παράλληλα ανέφερε ότι έδωσε εντολή στο προσωπικού του υπουργείου να κληθεί ο Ιρλανδός πρέσβης στο Ισραήλ για να του επιδοθεί επίπληξη.

Με πληροφορίες από Al Jazzera, Times of Israel

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

