Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Χαμάς απελευθέρωσε την 9χρονη Έμιλι - Ο πατέρας της την θεωρούσε νεκρή (βίντεο)

Οι ισραηλινές Αρχές πίστευαν ότι η Έμιλι είχε δολοφονηθεί από τη Χαμάς στην αιματηρή επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. 

έμιλι

Η 9χρονη Ισραηλο-ιρλανδή Έμιλι Χάντ επανενώθηκε χθες με τον πατέρα της μετά την απελευθέρωσή της από την Χαμάς.

Η Χαμάς απήγαγε το κορίτσι από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου και κρατήθηκε εκεί για 50 ημέρες χωρίς άλλα μέλη της οικογένειας.

Οι ισραηλινές Αρχές πίστευαν ότι η Έμιλι είχε δολοφονηθεί από τη Χαμάς στην αιματηρή επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Το κοριτσάκι βρισκόταν στο σπίτι φίλης της στο κιμπούτς Be'eri, όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν κι άρχισαν να δολοφονούν κόσμο αδιακρίτως.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης η 13χρονη Hila Rotem Shoshani να επανενώνεται με τον θείο της. Η μητέρα της Χίλα εξακολουθεί να κρατείται όμηρος από τη Χαμάς στη Γάζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαμάς Ισραήλ όμηροι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark