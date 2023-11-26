Η 9χρονη Ισραηλο-ιρλανδή Έμιλι Χάντ επανενώθηκε χθες με τον πατέρα της μετά την απελευθέρωσή της από την Χαμάς.

Η Χαμάς απήγαγε το κορίτσι από τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου και κρατήθηκε εκεί για 50 ημέρες χωρίς άλλα μέλη της οικογένειας.

Οι ισραηλινές Αρχές πίστευαν ότι η Έμιλι είχε δολοφονηθεί από τη Χαμάς στην αιματηρή επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Το κοριτσάκι βρισκόταν στο σπίτι φίλης της στο κιμπούτς Be'eri, όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν κι άρχισαν να δολοφονούν κόσμο αδιακρίτως.

Στο βίντεο φαίνεται επίσης η 13χρονη Hila Rotem Shoshani να επανενώνεται με τον θείο της. Η μητέρα της Χίλα εξακολουθεί να κρατείται όμηρος από τη Χαμάς στη Γάζα.

Emily Hand reunited with her father after 50 days of captivity in #Gaza pic.twitter.com/YkY2grF1sW — Michael A. Horowitz (@michaelh992) November 26, 2023

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.