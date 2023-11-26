Aπαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικό επίπεδο κήρυξε η κυβέρνηση της Σιέρα Λεόνε μετά την επίθεση ενόπλων σε στρατόπεδα και την προσπάθειά τους να εισβάλουν σε αποθήκη πυρομαχικών στην πρωτεύουσα Φρίταουν.

Σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ελέγχουν την κατάσταση.

«Τις πρώτες ώρες της Κυριακής άγνωστοι προσπάθησαν να εισβάλουν στην αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Γουίλμπερφορς. Απωθήθηκαν», ανέφερε ο υπουργός Ενημέρωσης Τσέρνορ Μπα σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Γουίλμπερφορς είναι ένα από τα κεντρικά στρατόπεδα της χώρας, ενώ σε αυτό υπάρχουν και πρεσβείες.

«Κηρύχθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας σε όλη τη χώρα με άμεση ισχύ, προκειμένου οι δυνάμεις ασφαλείας να συνεχίσουν να αναζητούν τους υπόπτους. Συνιστούμε έντονα στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους», πρόσθεσε.

Couvre-feu national au Sierra Leone! Après une attaque audacieuse contre une armurerie à Freetown, le gouvernement prend les choses en main. Objectif : retrouver les suspects de cette tentative de vol d'armes militaires. ️‍♂️ Soyez prudents et restez chez vous! #SierraLeone… pic.twitter.com/kLh8LqwjOw — 🌐 Aktualite (@Aktualite_fr) November 26, 2023

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν σε ανταποκριτή του AFP ότι άκουσαν πυροβολισμούς και εκρήξεις στο στρατόπεδο Ουίλμπερφορς, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για ανταλλαγές πυρών κοντά στο στρατόπεδο Μόρεϊ Τάουν, όπου σταθμεύουν οι πεζοναύτες, αλλά και μπροστά από άλλο στρατιωτικό συγκρότημα επίσης στη Φρίταουν.

Η πολιτική κατάσταση στη Σιέρα Λεόνε, μια αγγλόφωνη χώρα της Δυτικής Αφρικής, είναι τεταμένη μετά τις προεδρικές και γενικές εκλογές του Ιουνίου του 2023. Τότε επανεξελέγη ο πρόεδρος Τζούλιους Μάαντα Μπίο, όμως η αντιπολίτευση απορρίπτει το αποτέλεσμα των εκλογών.

Έξι αστυνομικοί και τουλάχιστον 21 πολίτες σκοτώθηκαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Αύγουστο, με τον Μάαντα Μπίο να κάνει λόγο για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.

Από τον Αύγουστο του 2020 έχουν σημειωθεί σειρά πραξικοπημάτων και απόπειρες πραξικοπηματων στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, κυρίως στο Μαλί, τη Μπουρκίνα Φάσο, τον Νίγηρα και τη Γουινέα.

«Να προστατεύσουμε τη δημοκρατία»

Ο Μάαντα Μπίο διαβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Χ ότι απωθήθηκε η επίθεση. «Η ηρεμία έχει αποκατασταθεί», έγραψε. «Παραμένουμε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τη δημοκρατία στη Σιέρα Λεόνε και καλώ όλους τους πολίτες να ενωθούν γύρω από αυτή την κοινή ευθύνη», τόνισε.

Ο Μάαντα Μπίο εξελέγη για πρώτη φορά το 2018 και επανεξελέγη τον Ιούνιο από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών με ποσοστό 56,17%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εκλογική επιτροπή.

Ξένοι παρατηρητές ωστόσο κατήγγειλαν ασυνέπειες και έλλειψη διαφάνειας στην καταμέτρηση των ψήφων, αλλά και πράξεις βίας και εκφοβισμού.

Το κεντρικό κόμμα της αντιπολίτευσης APC έκανε λόγο για νοθεία στις προεδρικές, αλλά και στις βουλευτικές και τις τοπικές εκλογές, και αποφάσισε να μποϊκοτάρει το κοινοβούλιο και τα τοπικά συμβούλια.

Κυβέρνηση και APC κατέληξαν τον Οκτώβριο σε συμφωνία μετά τη μεσολάβηση της Κοινοπολιτείας, της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής Κοινότητας των Χωρών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS).

H ECOWAS καταδίκασε σήμερα την απόπειρα κάποιων «να αρπάξουν όπλα και να διαταράξουν τη συνταγματική τάξη» στη Σιέρα Λεόνε, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.