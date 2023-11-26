Όπως έγινε γνωστό πριν λίγο, εξαιτίας ελαφράς μορφής γρίπης, ο πάπας Φραγκίσκος, σήμερα δεν πρόκειται να ευλογήσει το συγκεντρωμένο πλήθος, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Πρόκειται να μείνει στο μοναστήρι της Αγίας Μάρθας, στο Βατικανό, όπου διαμένει, και να πει την προσευχή του Άντζελους, η οποία απευθύνεται στην Παρθένο, από το παρεκκλήσι του μοναστηριού.

Χθες, πάντως, ο πάπας Φραγκίσκος υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, η οποία απέκλεισε ενδεχόμενα προβλήματα στην λειτουργία των πνευμόνων και αναμένεται να ξεπεράσει γρήγορα το μικρό, αυτό, πρόβλημα υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.