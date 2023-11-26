Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε δύο ουκρανικούς πυραύλους πάνω από τη θάλασσα του Αζόφ οι οποίοι κατευθύνονταν προς το έδαφός της, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε επισημάνει ότι απώθησε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον τριών ρωσικών περιφερειών.

«Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα εντόπισε και κατέστρεψε δύο ουκρανικούς πυραύλους πάνω από την περιοχή της θάλασσας του Αζόφ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Εξάλλου νωρίτερα το υπουργείο είχε επισημάνει ότι «η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε τέσσερα ουκρανικά drones πάνω από τις περιφέρειες Μπριάνσκ, Σμόλενσκ και Τούλα».

Ukrainian military officials say Russia has launched its most intense drone attack on Ukraine since the beginning of its full-scale invasion. https://t.co/8vyEaik3NW — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) November 26, 2023

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην Τούλα όταν τα συντρίμμια drone που καταρρίφθηκε έπεσαν σε πολυκατοικία, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξέι Ντιούμιν.

Στόχος επίθεσης με drones έγινε σήμερα και η ρωσική πρωτεύουσα.

«Στη διάρκεια της νύκτας σημειώθηκε απόπειρα μαζικής επίθεσης με drones», επεσήμανε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, προσθέτοντας ότι ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν πάνω από διάφορες περιοχές της πόλης.

Η εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν στα κεντρικά αεροδρόμια της Μόσχας λόγω της επίθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.