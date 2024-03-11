Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον υποθαλάσσιο σεισμό 9 Ρίχτερ 130 χλμ. ανατολικά της Ιαπωνίας στον Ειρηνικό Ωκεανό, το τσουνάμι που προκλήθηκε και την καταστροφή του πυρηνικού σταθμού της Φουκουσίμα.

Ο σεισμός της 11 Μαρτίου του 2011 στην περιοχή Τοχόκου, έχει αφήσει ακόμα ανοιχτές πληγές.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές της Ιαπωνίας, συνολικά 15.900 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα εξαιτίας άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων του σεισμού, με 10 επιπλέον προστίθενται το 2023 στον μακάβριο κατάλογο.

Επιπλεόν, 2.520 άνθρωποι επίσημα θεωρούνται ακόμη αγνοούμενοι.

Μετά την καταστροφή στη Φουκουσίμα, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της εκκένωσαν την περιοχή για λόγους ασφαλείας και προστασίας από τη ραδιενέργεια.

Στις μέρες μας, σχεδόν 30.000 άνθρωποι ακόμη δεν έχουν επιστρέψει στις εστίες τους

Στην πραγματικότητα, το τσουνάμι ήταν πολύ πιο καταστροφικό και θανατηφόρο από τον ίδιο τον σεισμό. Τα κύματα του τσουνάμι έφτασαν μέχρι και τα 40 μέτρα σε ορισμένα σημεία, φτάνοντας μέχρι και 20 χλμ. στην ενδοχώρα, καταστρέφοντας πόλεις και χωριά στο πέρασμά τους.

