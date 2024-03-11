Ο Ντιρκ Ρέαν αντιδρά κάπως συγκρατημένα. Έχει όμως τους λόγους του να πανηγυρίζει όταν από τις 23 Φεβρουαρίου η Μπούντεσταγκ υπερψήφισε το νομοσχέδιο «για την ελεγχόμενη χρήση κάνναβης», οι επισκέψεις στις δύο ιστοσελίδες του έχουν πολλαπλασιαστεί.

Ο νόμος επιτρέπει σε κάθε ενήλικα να καλλιεργεί κατ’ οίκον μέχρι και τρία φυτά μαριχουάνας, να έχει πάνω του μέχρι και 25 γραμμάρια κάνναβης, αλλά και να αποθηκεύει έως και 50 γραμμάρια σπίτι του. Και ακόμη και αν τελικά τεθεί σε ισχύ αργότερα και όχι τον Απρίλιο, όπως προβλέπεται επί του παρόντος, ο Ρέαν θα είναι ένας από τους μεγάλους κερδισμένους.

Ο Ρέαν πουλάει τα πάντα που σχετίζονται με την καλλιέργεια της κάνναβης. Το best seller προϊόν του είναι το λεγόμενο ολοκληρωμένο σετ κάνναβης. Πρόκειται για μια εγκατάσταση σε μέγεθος ψυγείου, η οποία είναι εξοπλισμένη με λαμπτήρες, σύστημα εξαερισμού και τεχνολογίες μέτρησης. Η φθηνότερη εκδοχή του σετ πωλείται στα 500 ευρώ ενώ η ακριβότερη προσεγγίζει τα 1.500 ευρώ – και όλα τα σετ έχουν εξαντληθεί. Όπως τονίζει ο Ρέαν στη DW, σταδιακά «οι άνθρωποι εξοικειώνονται με την ιδέα του να καλλιεργήσουν οι ίδιοι κάνναβη».

Η καλλιέργεια κάνναβης ανθεί

Στο παρελθόν ο Ρέαν πέρασε δύο χρόνια στη φυλακή λόγω της δραστηριοποίησής του στον συγκεκριμένο τομέα. Εν συνεχεία ξεκίνησε το 2011 το εμπόριο χονδρικής, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες ιδίως για τις καλλιέργειες πιπεριών τσίλι, τοματών και μπρόκολων. Τώρα δηλώνει ιδιαιτέρως χαρούμενος που «μπορεί να δώσει κανονικά συμβουλές».

Έχοντας δύο καταστήματα με τέσσερις υπαλλήλους, ο Ρέαν είχε πέρυσι κύκλο εργασιών που έφτασε στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος εκτιμά πως θα αυξηθεί στα 3 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Και η επιχείρηση του Ρέαν δεν είναι η μόνη σε ανάπτυξη. Όλοι οι προμηθευτές έχουν δει τη ζήτηση να αυξάνεται κατακόρυφα προειδοποιώντας για καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Δεν βγαίνουν όλοι κερδισμένοι

Πάντως δεν έχουν όλοι λόγο να πανηγυρίζουν καθώς η νομιμοποίηση δεν είναι καθολική. Το νέο νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει για παράδειγμα την ύπαρξη εξειδικευμένων καταστημάτων πώλησης κάνναβης. Εισαγωγείς, διανομείς, καταστηματάρχες – όλοι τους θα πρέπει να αναζητήσουν νέες προοπτικές επιχειρηματικής δραστηριοποίησης καθώς θα επιτρέπεται απλώς η καλλιέργεια ψυχαγωγικής κάνναβης είτε κατ’οίκον είτε στα πλαίσια «μη εμπορικών ενώσεων καλλιέργειας» που χαρακτηρίζονται και ως «κοινωνικές λέσχες κάνναβης».

«Ευτυχώς, το επιχειρηματικό μας μοντέλο δεν βασίστηκε ποτέ σε μία καθολική νομιμοποίηση», λέει ο Φίλιπ Σέτερ, διευθύνων σύμβουλος της Cantourage, μίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και επεξεργασία της ιατρικής κάνναβης. Η εταιρεία έχει μεταξύ άλλων και μία κλινική κάνναβης στο Λονδίνο και απασχολεί συνολικά 50 υπαλλήλους στη Γερμανία και 25 στη Μεγάλη Βρετανία.

Στα τέλη του 2022, η Cantourage εισήχθη στο χρηματιστήριο – και έκτοτε η μετοχή της έχει υποδιπλασιαστεί. Τουλάχιστον όμως «σε αντίθεση με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου αναπτυσσόμαστε δυναμικά και δεν δαπανούμε καθόλου χρήματα», προσθέτει ο Σέτερ. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2023 η εταιρεία είχε κύκλο εργασιών ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Καθώς η εταιρεία δεν έχει ακριβές εγκαταστάσεις παραγωγής, τα κόστη διαχείρισης είναι χαμηλά. «Είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε κι αν συμβεί», φαίνεται πεπεισμένος ο Σέτερ. Κατά τον ίδιο οι μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης έγκεινται στην αναταξινόμηση της κάνναβης.

Κερδοφόρα η ιατρική κάνναβη

Με την αλλαγή της νομοθεσίας η φαρμακευτική κάνναβη δεν θεωρείται πλέον ως ναρκωτικό. Με αυτόν τον τρόπο η συνταγογράφηση καθίσταται πολύ ευκολότερη. «Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη στον χώρο της ιατρικής κάνναβης επωφελούνται υπέρμετρα», λέει ο Φιν Χένζελ, ιδρυτής και διευθυντής του Sanity Group.

Κατά τις μέχρι στιγμής αργοκίνητες διαδικασίες νομιμοποίησης η εταιρεία έχει διακόψει τις δραστηριότητές της σε ορισμένους κλάδους και έχει απολύσει κάποιους από τους υπαλλήλους της. Όσον αφορά ωστόσο τη φαρμακευτική αγορά, «ελπίζαμε μεν για περισσότερα όμως υπάρχει ακόμη μεγάλη δυναμική», τονίζει ο Χένζελ στην DW.

Επί του παρόντος υπάρχουν στη Γερμανία σχεδόν 200.000 ασθενείς που ακολουθούν θεραπεία με κάνναβη. Και αυτή η αγορά που τώρα έχει έναν κύκλο εργασιών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, θα μπορούσε να μεγαλώσει περισσότερο.

Το παραθυράκι για την ψυχαγωγική κάνναβη

Πάντως υπάρχει και ένα παραθυράκι για τη δραστηριοποίηση των εταιρειών στον κλάδο της ψυχαγωγικής κάνναβης. Το γερμανικό κράτος θέλει να επιτρέψει μεσοπρόθεσμα «εμπορικές αλυσίδες εφοδιασμού» σε ορισμένες περιοχές και πόλεις, οι οποίες θα μπορούσαν να προσφέρουν μερικά ακόμη εκατομμύρια σε έσοδα στο Βερολίνο, την Κολωνία και αλλού. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν το καλοκαίρι.

Ο Ντιρκ Ρέαν όμως που δραστηριοποιείται στο διαδικτυακό λιανικό εμπόριο δεν είναι μεταξύ εκείνων που χρειάζεται να αναμένουν στωικά τις περαιτέρω νομοθετικές εξελίξεις. Για τον ίδιο ισχύει ό,τι ίσχυε και στην εποχή των χρυσοθήρων. Oσοι πωλούσαν φτυάρια και κόσκινα είχαν τις καλύτερες πιθανότητες να βγάλουν σημαντικά κέρδη. Λόγω όμως της δυναμικότητας της βιομηχανίας κάνναβης ο Ρέαν δεν εφησυχάζει: «Τα μικρά πρωτοπόρα βιολογικά καταστήματα στα κέντρα των πόλεων έχουν σχεδόν όλα εκτοπιστεί από τις μεγάλες αλυσίδες. Και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί και σε εμάς».

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

