Οι μεγάλες προσωπικότητες του θεάματος που έφυγαν την χρονιά που μας πέρασε τίμησαν χθες βράδυ τα βραβεία Οσκαρ, με το καθιερωμένο αφιέρωμα τους.

Το βίντεο ξεκίνησε με ένα μικρό βίντεο του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024. Υπενθυμίζεται πως το ντοκιμαντέρ για τον Ναβάλνι είχε κερδίσει το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ το 2023.

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι και ο γιος του Ματέο τραγούδησαν το «It’s Time to Say Goodbye», ενώ στις οθόνες προβάλλονταν φωτογραφίες των ηθοποιών και καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή τους προηγούμενους μήνες.

Ο Μάθιου Πέρι(Matthew Perry), ο Τσάντλερ από «Τα Φιλαράκια» , η θρυλική Τίνα Τέρνερ, συνθέτες αλλά και παλιοί αστέρες του Χόλυγουντ όπως ο Χάρι Μπελαφόντε ( Harry Belafonte), η Γκλέντα Τζάκσον, ( Glenda Jackson), ο Ryan O’Neal, ο Tom Wilkinson, Richard Lewis και άλλοι εκλιπόντες αστέρες ήταν ανάμεσα σε αυτούς του τιμήθηκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.