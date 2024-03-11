Μια ιστοσελίδα που συνδέεται με την Χαμάς προειδοποίησε σήμερα Παλαιστίνιους και παλαιστινιακές οργανώσεις κατά της συνεργασίας με το Ισραήλ για την παροχή ασφάλειας σε ανθρωπιστικές αυτοκινητοπομπές εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας που μετράει ήδη πέντε μήνες.

Όσοι δεν το τηρήσουν θα αντιμετωπιστούν ως προδότες, με σιδηρά γροθιά, αναφέρει η ιστοσελίδα της Al-Majd επικαλούμενη αξιωματούχο ασφαλείας στις παλαιστινιακές ένοπλες δυνάμεις.

Η προειδοποίηση διατυπώθηκε ως απάντηση στις πληροφορίες ισραηλινών μέσων ενημέρωσης ότι το Ισραήλ εξετάζει τον εξοπλισμό κάποιων Παλαιστινίων ή παλαιστινιακών ομάδων στη Γάζα για την παροχή ασφάλειας και προστασίας προς τις ανθρωπιστικές αυτοκινητοπομπές που εισέρχονται στον πολιορκημένο θύλακα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τις ανθρωπιστικές προμήθειες μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού έχει αρνηθεί να σχολιάσει το ρεπορτάζ, το οποίο δημοσιοποιήθηκε μια εβδομάδα αφότου δεκάδες Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους όταν ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον πολυάριθμου πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για να παραλάβει τρόφιμα από αυτοκινητοπομπή που είχε εισέλθει στη βόρεια Γάζα.

"Η απόπειρα των δυνάμεων κατοχής να έρθουν σε επικοινωνία με τους αρχηγούς φατριών και οικογενειών για να επιχειρήσουν εντός της Λωρίδας της Γάζας θεωρείται άμεση συνεργασία με τις δυνάμεις αυτές και συνιστά προδοσία της χώρας, την οποία δεν θα ανεχτούμε. Οι προσπάθειες των ισραηλινών δυνάμεων κατοχής να εγκαθιδρύσουν ομάδες που θα διαχειρίζονται τη Γάζα είναι μια 'αποτυχημένη συνωμοσία΄που δεν θα υλοποιηθεί", αναφέρεται στην ιστοσελίδα, που επικαλείται τον αξιωματούχο.

Με τη δημόσια τάξη να επιδεινώνεται ραγδαία στη διοικούμενη από την Χαμάς Γάζα και την αστυνομία να αρνείται να παρέχει ασφάλεια στις αυτοκινητοπομπές εξαιτίας του κινδύνου να στοχοθετηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, το ζήτημα της διασφάλισης των σωτήριων για τη ζωή τροφίμων και άλλων προμηθειών έχει αναχθεί σε σοβαρό πρόβλημα.

Στη Γάζα υπάρχουν πολλές μεγάλες παραδοσιακές φατρίες, οι οποίες συνδέονται με πολιτικές οργανώσεις ανάμεσά τους την Χαμάς και την Φάταχ, την αντίπαλη οργάνωση που κυριαρχεί στην Παλαιστινιακή Αρχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Κάποιες από αυτές τις οργανώσεις θεωρείται ότι είναι καλά εξοπλισμένες και δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι θα σκέφτονταν να συνεργαστούν με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

