Ιταλία: Οργάνωση με όνομα Χαμάς πίσω από την ρίψη μολότοφ έξω από προξενείο ΗΠΑ

Οργάνωση που αυτοαποκαλείται "Όλος ο κόσμος είναι Χαμάς" με βίντεο που απέστειλε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, ανέλαβε την ευθύνη για τη ρίψη δύο μολότοφ χθες στο αμερικανικό προξενείο της Φλωρεντίας.

Σύμφωνα με τον Τύπο, η ανάληψη ευθύνης δεν θεωρείται φάρσα, ενώ από τη χθεσινή ρίψη μολότοφ δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές και δεν τραυματίστηκε κανείς.

"Αν η Ιταλία και η Ευρώπη συνεχίσουν να στηρίζουν τα εγκλήματα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών θα προχωρήσουμε στην πρώτη πραγματική επιχείρηση", αναφέρεται στο βίντεο.

Με την υπόθεση ασχολείται η ιταλική εθνική εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.