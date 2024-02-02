Λογαριασμός
Ιταλία: Οργάνωση με το όνομα της Χαμάς πίσω από την ρίψη μολότοφ έξω από το προξενείο των ΗΠΑ στη Φλωρεντία

Σύμφωνα με τον Τύπο, η ανάληψη ευθύνης δεν θεωρείται φάρσα, ενώ από τη χθεσινή ρίψη μολότοφ δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ιταλία: Οργάνωση με όνομα Χαμάς πίσω από την ρίψη μολότοφ έξω από προξενείο ΗΠΑ

Οργάνωση που αυτοαποκαλείται "Όλος ο κόσμος είναι Χαμάς" με βίντεο που απέστειλε στην ιταλική δημόσια τηλεόραση Rai, ανέλαβε την ευθύνη για τη ρίψη δύο μολότοφ χθες στο αμερικανικό προξενείο της Φλωρεντίας.

"Αν η Ιταλία και η Ευρώπη συνεχίσουν να στηρίζουν τα εγκλήματα του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών θα προχωρήσουμε στην πρώτη πραγματική επιχείρηση", αναφέρεται στο βίντεο.

Με την υπόθεση ασχολείται η ιταλική εθνική εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ιταλία μολότοφ ΗΠΑ πρεσβεία
