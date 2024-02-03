Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ξαφνικού θανάτου του ηθοποιού Καρλ Γουέδερς, o Σιλβέστερ Σταλόνε αποχαιρέτησε έντονα συναισθηματικά φορτισμένος τον συμπρωταγωνιστή του στις ταινίες «Ρόκι» με τον οποίο ήταν φίλοι και εκτός μεγάλης οθόνης.



To βίντεο που ανήρτησε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στο Instagram γυρίστηκε μπροστά από πίνακα που αναπαριστά το εμβληματικό τέλος του Rocky III.

H συγκινητική δήλωση του σταρ του Χόλιγουντ



«Σήμερα είναι μια απίστευτα θλιβερή μέρα για μένα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω πόσο συντετριμμένος είμαι. Προσπαθώ να το κρατήσω μέσα μου γιατί ο Καρλ Γουέδερς ήταν τόσο αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου της επιτυχίας μου… Όταν μπήκε σε αυτό το δωμάτιο και τον είδα για πρώτη φορά είδα μεγαλείο αλλά δεν συνειδητοποίησα πόσο σπουδαίος ήταν… Ποτέ δεν θα κατάφερνα ό,τι κάναμε με τον Ρόκι χωρίς αυτόν. Τη δύναμή του την αθλητική του ικανότητα, αλλά το πιο σημαντικό την καρδιά του, την ψυχή του… Είναι τρομερή απώλεια. Και στέκομαι εδώ μπροστά από αυτόν τον πίνακα γιατί ήταν πιθανότατα η τελευταία φορά που ήμασταν μαζί στο ρίνγκ και δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ήταν μαγεία, και ήμουν τόσο τυχερός να ήμουν μέρος της ζωής του. Απόλλο, συνέχισε να ρίχνεις γροθιές».



«Χάσαμε έναν θρύλο χθες. Η ζωή μου άλλαξε προς το καλύτερο την ημέρα που γνώρισα τον Καρλ Γουέδερς. Αναπαύσου με δύναμη Απόλλο, συνέχισε να ρίχνεις γροθιές» ανέφερε εξάλλου ο Σταλόνε στη λεζάντα της ανάρτησής του.



Ο Καρλ Γουέδερς, ο διάσημος ηθοποιός που μεταξύ άλλων έπαιξε τον Απόλλο Κριντ στις ταινίες Ρόκι, αλλά και στην πρώτη ταινία Predator δίπλα στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, πέθανε στον ύπνο του την Παρασκευή σε ηλικία 76 ετών.



Πηγή: skai.gr

