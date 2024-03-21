«Τα γεγονότα στην περιοχή μας τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει στο προσκήνιο την προοπτική ασφάλειας όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας. Από αυτή την άποψη, υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τα οποία πρέπει να συζητηθούν μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο διμερώς [Τουρκία-ΕΕ] όσο και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε: «νομίζω πως αυτό που μπορούν να κάνουν και οι δύο πλευρές [Τουρκία-ΕΕ], ειδικά όσον αφορά την περιφερειακή και την παγκόσμια ασφάλεια, δεν έχει συζητηθεί πλήρως. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Εάν αυτή η συζήτηση δεν διεξαχθεί με υγιή τρόπο, καμία πλευρά δεν μπορεί να δει τα σοβαρά οφέλη που θα προκύψουν από αυτήν. Και νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνονται τα κενά και τους κινδύνους που αυτό δημιουργεί. Ως εκ τούτου, ως Τουρκία, πιστεύω ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να ξεκινήσουν μια πολύ εξειδικευμένη συζήτηση για τη γεωστρατηγική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας διμερώς, τόσο εντός όσο και εκτός ΝΑΤΟ.»

Πηγή: skai.gr

