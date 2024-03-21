Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση η Κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αύξησε την Πέμπτη το βασικό της επιτόκιο κατά 500 μονάδες βάσης, στο 50%, επικαλούμενη την επιδείνωση των προοπτικών του πληθωρισμού και δεσμευόμενη να διατηρήσει αυστηρή στάση έως ότου υπάρξει σημαντική και διαρκής πτώση της τάσης.
Σύμφωνα με το Reuters, η κεντρική τράπεζα έχει πλέον αυξήσει τα επιτόκια κατά 4.150 μονάδες βάσης από 8,5% από τον περασμένο Ιούνιο, μετά τη νίκη του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές του Μαΐου και τη στροφή προς πιο «ορθόδοξη» οικονομική πολιτική.
Ο επίσημος πληθωρισμός στη γείτονα έχει αυξηθεί στο 67% και αναμένεται να υποχωρήσει γύρω στα μέσα του έτους, αν και η διολίσθηση της λίρας και η πτώση των συναλλαγματικών αποθεμάτων είχαν εντείνει ορισμένες προσδοκίες για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων στο μέλλον.
Σε δημοσκόπηση του Reuters, 20 από τους 22 ερωτηθέντες παράγοντες της αγοράς περίμεναν ότι η τράπεζα θα διατηρήσει το επιτόκιο σταθερό τον Μάρτιο, ενώ άλλοι δύο προέβλεπαν αύξηση κατά 250 μονάδες βάσης. Η δημοσκόπηση έδειξε ωστόσο ότι μια ισχυρή πλειονότητα περίμενε νέα αύξηση αργότερα φέτος.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.