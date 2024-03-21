Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση η Κεντρική τράπεζα της Τουρκίας αύξησε την Πέμπτη το βασικό της επιτόκιο κατά 500 μονάδες βάσης, στο 50%, επικαλούμενη την επιδείνωση των προοπτικών του πληθωρισμού και δεσμευόμενη να διατηρήσει αυστηρή στάση έως ότου υπάρξει σημαντική και διαρκής πτώση της τάσης.



Σύμφωνα με το Reuters, η κεντρική τράπεζα έχει πλέον αυξήσει τα επιτόκια κατά 4.150 μονάδες βάσης από 8,5% από τον περασμένο Ιούνιο, μετά τη νίκη του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στις εκλογές του Μαΐου και τη στροφή προς πιο «ορθόδοξη» οικονομική πολιτική.

Ο επίσημος πληθωρισμός στη γείτονα έχει αυξηθεί στο 67% και αναμένεται να υποχωρήσει γύρω στα μέσα του έτους, αν και η διολίσθηση της λίρας και η πτώση των συναλλαγματικών αποθεμάτων είχαν εντείνει ορισμένες προσδοκίες για περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων στο μέλλον.

Σε δημοσκόπηση του Reuters, 20 από τους 22 ερωτηθέντες παράγοντες της αγοράς περίμεναν ότι η τράπεζα θα διατηρήσει το επιτόκιο σταθερό τον Μάρτιο, ενώ άλλοι δύο προέβλεπαν αύξηση κατά 250 μονάδες βάσης. Η δημοσκόπηση έδειξε ωστόσο ότι μια ισχυρή πλειονότητα περίμενε νέα αύξηση αργότερα φέτος.

Πηγή: skai.gr

