«Το πιο σημαντικό θέμα στο τραπέζι είναι το ζήτημα των ουκρανικών σιτηρών», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν.

Ο ίδιος προσθέτει πως «η απόρριψη καταστρέφει σιγά σιγά τους Ευρωπαίους και Ούγγρους αγρότες. Η θέση της Ουγγαρίας είναι σαφής: πρέπει να προστατεύσουμε τους αγρότες μας!».

Σύμφωνα με το Politico, η Ουγγαρία δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει το 90% των κερδών των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για να αγοράσει όπλα για την Ουκρανία.

«Η θέση της Ουγγαρίας είναι ότι δεν θέλουμε να εμπλακούμε στον πόλεμο, ώστε να μην στέλνουμε όπλα», είπε στους δημοσιογράφους ο Μπαλάζ Όρμπαν, δεξί χέρι του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν - με τον οποίο δεν έχει σχέση. στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το 90% των εσόδων των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη - αξίας περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως - θα διατεθούν για την αγορά πυρομαχικών, ενώ τα υπόλοιπα θα παρέχουν μη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο.

Ο Μπαλάζ Όρμπαν υποστήριξε είτε τη μείωση του μεριδίου της στρατιωτικής υποστήριξης «στο μηδέν» ή τη διασφάλιση μιας εξαίρεσης σύμφωνα με την οποία η Ουγγαρία δεν θα συνεισέφερε στην αγορά όπλων - κάτι που θεωρείται τεχνικά δύσκολο.

Πηγή: skai.gr

